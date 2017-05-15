對流雲系發展旺盛 10縣市大雨特報

2017-05-15 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今日中午12點45分對全台10縣市發布大雨特報！

中央氣象局指出，因對流雲系發展旺盛，今日下午桃園以北、宜蘭、花蓮、南投地區及新竹、苗栗、臺中山區有局部大雨發生的機率，其他各地山區也有局部較大雨勢發生的機率，民眾也需注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣。