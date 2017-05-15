| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金馬獎頒特別獎 豬哥亮資格符合「傑出成就」 全台16縣市大雨特報 新北、桃竹山區豪雨特報 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 生活

對流雲系發展旺盛 10縣市大雨特報

2017-05-15  13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今日中午12點45分對全台10縣市發布大雨特報！

中央氣象局指出，因對流雲系發展旺盛，今日下午桃園以北、宜蘭、花蓮、南投地區及新竹、苗栗、臺中山區有局部大雨發生的機率，其他各地山區也有局部較大雨勢發生的機率，民眾也需注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣。

廣告
  • 中央氣象局今午對全台10縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

    中央氣象局今午對全台10縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央氣象局 大雨特報 天氣 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：對流雲系發展旺盛 10縣市大雨特報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.