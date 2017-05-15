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衛生紙丟馬桶 議員質疑：宜蘭縣準備好了嗎？

2017-05-15  13:09

［記者簡惠茹／宜蘭報導］環保署今年宣布將全面推動「衛生紙丟馬桶」的政策，宜蘭縣議員質疑宜蘭準備好了嗎？環保局宣導夠嗎？汙水下水道還沒普及能把衛生紙丟馬桶嗎？環保局長周錫福表示，縣政府自製貼紙讓民眾辨識可丟衛生紙的廁所，從列管的1000多座公廁率先貼起，預計7月前完成。

宜蘭縣議會今天進行環保局單位質詢，議員陳漢鍾表示，許多民眾都有疑慮，不知道衛生紙到底可不可以丟進馬桶，環保局應該要好好宣導，不然到時候大家隨便亂丟都阻塞了要如何是好？議員吳宏謀也說，環保局應該負起說明責任，講清楚、說明白，解決民眾的問題。

而宜蘭縣汙水道尚未普及，議員黃浴沂則質疑，宜蘭縣的汙水下水道系統還沒做得很完整，難道沒有做好，民眾就可以把衛生紙丟進馬桶？不會造成嚴重堵塞嗎？

「面紙不能丟。」環保局長周錫福表示，是否已經接用汙水下水道不影響衛生紙是否可以丟入馬桶，而是住宅本身的水管管線如果過於老舊、管線細小、轉折點設計不良等等，平常如果本來就容易阻塞，就不建議把衛生紙丟進馬桶，而面紙屬於長纖維，衛生紙是短纖維，所以面紙不能丟入，衛生紙則可以看背後包裝確認是否可以丟進馬桶。

周錫福說，宜蘭縣政府環保局為了向民眾宣導衛生紙丟馬桶，也解決民眾疑慮哪裡可以丟？哪裡不能丟？環保局特別製作貼紙，由縣府列管的1000多間公廁，包含加油站與風景區的廁所開始貼起，只要看到可以丟衛生紙的貼紙，民眾就大可放心丟進馬桶，不用擔心會造成阻塞。

此外，周錫福表示，由於宜蘭是觀光大縣，提升廁所文化更是進步國家與城市的指標，所以環保局也有與縣內旅館、民宿加以宣導，配合環保局在廁所貼上衛生紙是否可以丟入馬桶的貼紙，讓遊客來旅遊時，能夠享受更衛生、沒有異味的廁所。

「預計7月前張貼完成。」周錫福指出，環保署希望從7月1日開始推動衛生紙丟馬桶的政策，縣內的貼紙已經製作完成，會開始陸續張貼，6月中旬會作第1階段張貼狀況的了解，民眾只要有疑慮都可以請環保局協助評估，7月前張貼完成。

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  • 宜蘭縣議員黃浴沂質疑，汙水下水道尚未普及，衛生紙能丟馬桶嗎？（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣議員黃浴沂質疑，汙水下水道尚未普及，衛生紙能丟馬桶嗎？（記者簡惠茹攝）

  • 宜蘭縣政府環保局長周錫福表示，縣府已製作貼紙標章，將讓民眾清楚哪些地方可以丟衛生紙到馬桶。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣政府環保局長周錫福表示，縣府已製作貼紙標章，將讓民眾清楚哪些地方可以丟衛生紙到馬桶。（記者簡惠茹攝）

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