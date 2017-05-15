華航台北舊金山航線 A350首飛美洲航點

華航5月14日起首度以A350執飛台北舊金山航線。（華航提供）

2017-05-15 13:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼阿姆斯特丹、維也納、羅馬、等歐洲長程航線後，中華航空台北飛舊金山航線於14日起啟用空中巴士A350執飛，也是華航首度以A350飛航的美洲航點，另外也增加每週四、日CI-16／CI-15往返航班，加上原本每日飛航的CI-4、CI-3，總計每週共9個班次；6月28日起再增每週三、五航班，到時每週將達11個班次，旅客將能有更便捷密集空中服務可選擇。

華航於1970年發展越太平洋航線，舊金山則是首座美國航點，華航於前年7月啟用777客機服務，今年5月14日起再以A350新機執飛並增班。新增之CI-16台北-舊金山航班為下午6:00出發，同日當地時間下午2:25抵達舊金山；回程班機CI-15舊金山-台北是下午4:50出發，隔日台北時間晚上9:10抵達，提供台美兩地旅客更多航班選擇。

華航引進14架A350客機，年底前將交機10架，預計於2018年交付完畢。目前美洲除台北飛舊金山航線啟用A350客機外，今年8月起台北─溫哥華航線也將以A350執飛。

除直飛航點布局，華航與美國達美航空（Delta Air Lines）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、維珍航空（Virgin America）及加拿大西捷航（WestJet））等合作夥伴共掛班號，總計北美地區每週共用班號逾600個班次，藉由延伸航段提升接駁便利性，吸引更多商務與觀光客。