圓仔大啖轎篙筍 連殼都吃光

動物園內的「圓圓」，正開心享用轎篙筍。（台北市立動物園提供）

2017-05-15 13:08

〔記者張議晨／台北報導〕每年清明節前後是桂竹筍產季，台北市立動物園為幫園區內的貓熊家族「加菜」，近期向嘉義竹筍產銷班訂製有「桂竹中的貴族」之稱的「轎篙筍」，讓園區內的貓熊家族「大飽口福」。每次「團團」、「圓圓」及「圓仔」只要一到放飯時間，就會循著「轎篙筍」特殊風味優先搶食，究竟「轎篙筍」有多好吃？從「圓仔」連筍殼都吃光就知道！

轎篙筍又稱為「石竹」或是「石篙筍」，台灣僅嘉義山區有在生產，因筍殼厚實較少蟲害，無需噴灑農藥，農民皆採取自然野放的方式種植，所以是天然無毒且對環境友善的農作物，正好適合大貓熊食用。

動物園發言人曹先紹表示，今年在產季期間，每週向嘉義在地的農民採買45公斤的轎篙筍，因「季節限定」的筍子肉質肥厚，纖維柔軟，最近大貓熊家族每到用餐時間，都會循著筍子所散發出來的特殊風味，鎖定目標優先採食。

個頭比一般桂竹筍大上一倍的「轎篙筍」有多好吃？曹先紹笑稱，看看「圓仔」一口接一口吃的津津有味就知道。

大貓熊「團團」每到用餐時間，都會循著轎篙筍所散發出來的特殊風味，鎖定目標優先採食。（台北市立動物園提供）