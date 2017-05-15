交流道發傳單爭論 警方說話了

2017-05-15 12:54

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣頭份交流道引道上，時常可以看到成群結隊打工者發傳單。有民眾在臉書社群《我是頭份人》發文，看到警察取締開單，認為此行為雖然違法，但賺的是辛苦錢，看了實在不忍，引發網友熱議。不少人留言同情說，留口飯給人家吃很難？不過也有網友指出，萬一發生事故誰要負責？警方強調，為了民眾生命安全，都會先勸導，屢勸不聽才會開單。

近年各建商、廣告等業者都會雇用工讀生及二度就業人士，在街上拿著廣告牌或或沿途發送傳單，但不少用路人向警方檢舉，影響通行，擔心釀嚴重意外。

有網友表示，打工發傳單的不是年長者就是學生，也賺沒多少，要不是逼不得已，有誰沒事願意在烏煙瘴氣車陣中穿梭 ，做危險的工作，斥責檢舉人的一通電話，讓他們辛苦一天的工資飛走，不滿認為，留給人家一口飯吃，不行嗎？發一張宣傳單才賺一點點錢，還得吸車子廢氣，冒著隨時可能被車子撞風險。

網友兩派意見一來一往，有人直問， 假設發傳單的人不小心跌倒，或被經過的車子撞上，一但出了意外，誰來扛責任呢？賺這一點錢，值得嗎？並說同情他們，只是在害他們。希望他們還是能找個安全的工作做。

警方表示，理解民眾同情心，但交流道是危險場域，車流量多，車速也快，要是一個不小心，恐釀意外。通常也不忍對他們開單，都會先勸導，如屢勸不聽，才會依道路交通管理處罰條例第83條第1款，開罰300至600元。

警方強調，依法在道路上發傳單屬違規，尤其高危險環境，對用路人及發放者都有一定風險。希望各建商、業者能顧及生命安全，重新思考發放地點、方式，以免造成無法挽回的悲劇。