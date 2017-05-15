生乳捲風波 台東獅會大陣仗駁已訂不取
［記者黃明堂／台東報導］台東「翠安儂」風旅與客戶間發生母親節生乳捲40條「已訂不取」風波，台東第一獅子會會長李瑞炤今天在數十位獅友陪同下，召開記者會指控翠安儂訴諸網路霸凌，並強調只有接洽詢價，並未依店員要求進行下訂動作，在該店完成製作後，他也願意承受，是店方無禮以「不賣了」來回絕。
翠安儂負責人黃治鈞回應說，po文初衷只是要送生乳捲給大家吃，也未指名某會名稱，但對方訂購未取是事實，店內也有錄影截圖為証，基於尊重對方是長輩，並未將圖po網，對方在記者會所言並非事實，如果要這樣「咄咄逼人.........沒有關係」。
黃治鈞前晚在臉書po文「某某會⋯跟我們預訂了一大批生乳捲當母親節蛋糕要送禮，連取貨日期跟時間都已經談好，.......客人也沒有打來取消⋯結果整個團隊努力也化成泡影⋯。」結果，昨天下午以免費方式，全部送給排隊客人。
黃治鈞的po文在網路引發網友圍剿訂購未取者，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天在網路具名澄清，未平息眾怒，今天再由數十位獅友陪同，召開記者會說明。
李瑞炤說，他想為會員送母親節禮物，他最先是在5月9日傍晚到翠安儂詢價，當時與店員接洽是說「如果」要的話，是要40條，並分2次取貨，價錢則是每條320元，店員說要下訂才會製作，當天他並沒有下訂；隔天早上，店方來電要求下訂，他說要與太太看過才決定，當晚偕太太到店，只看到紙盒，未見生乳捲實體，當然也未下訂。
李瑞炤說，這3次的接觸過程，店方要求下訂，而他都沒有下訂，沒想到，13日晚間獅會聚餐時，店方於7點半來電說40條生乳捲做好了，請他取貨，他嚇了一跳，回說並未訂貨。接著店方又來了一通電話指責，他與老婆溝通後，認為數量不多，所以回電請店方送貨到聚餐地點，沒想到對方口氣很差說：「我不賣了，我要送給阿尼色弗兒童之家」。
李瑞炤強調，自己並未依店方要求，未完成下訂，後來也願意承受店方已製作完成的生乳捲，不懂店方為何先無禮相對，又利用網路圍剿。
針對李瑞炤記者會所言，黃治鈞說，過程在昨天都已經講很清楚，公道自在人心，不想造成公司任何問題，也不想對方名譽受損，所以想要趕快平息。
不過，黃治鈞強調，對方是在在店看過生乳捲實體後，於電話中清楚講出訂購數量及交貨時間，「我本人還打電話給他說要製作母親節小卡片，對方則要求放上康乃韾咧」，如此不是訂貨，怎會提此要求？
對於被指網路霸凌，黃治鈞則說，「不想造成他的名譽損害，自始沒提到他」，也不想事情演變成這樣。
李瑞炤說，自己是地政老兵，也擔任地政志工，也是調解委員，很遺憾，在人生最後一個職務「台東第一獅子會會長」，因為個人處理不夠周詳，而讓獅子會這塊金子招牌蒙塵，他要為清白奮戰到底，也向獅會會員致歉。
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