蘇澳海上競渡 呈現濃濃漁村文化

83歲退休老船長江錫鈴（中），示範昔日駕竹筏古老捕魚法。（記者江志雄攝）

2017-05-15 12:41

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳海上競渡是全國唯一在漁港舉辦的龍舟賽，今年除了划龍舟，另有古老捕魚法解說、Q版竹筏、冰粽及祈福彩蛋DIY，呈現南方澳特有漁村文化。

南方澳是台灣3大漁港之一，鯖魚產量占國內80％以上，目前進入黑鮪捕撈旺季，蘇澳鎮公所每年在此辦理海上競渡，本屆賽事訂於30日在南方澳第一漁港點燃戰火，有男子組、男女混合組共14隊報名，港區將挪出空間當比賽場地，透過划龍舟祈求平安滿載而歸。

活動當天，選手在漁港划龍舟，港邊有端午應景活動，83歲退休老船長江錫鈴，今天現身說法，他指「釣艚仔」古老捕魚法，1950年代在南方澳相當盛行，由大船帶領10多艘竹筏出海作業，竹筏上漁民垂釣，把釣到的鯖魚、鰹魚交給大船，再運回岸上拍賣，1970年代被規模較大的大型圍網、扒網取代而走入歷史。

至於Q版竹筏、冰粽及祈福彩蛋DIY，均採現場報名，捐出3張發票便可免費參加，Q版竹筏製作1％縮小版竹笩，發票捐給華山基金會做公益，蘇澳鎮長陳金麟歡迎大家到蘇澳看龍舟、做竹筏、吃冰粽、祈好運，歡度不一樣的端午佳節。

蘇澳海上競渡是全國唯一在漁港舉辦的龍舟賽，圖為去年活動畫面。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮長陳金麟（後排中）與地方耆老,小朋友，一起為蘇澳海上競渡代言。（記者江志雄攝）