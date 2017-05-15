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「超跑」現身田徑場 游雅君接連打破3項宜縣運紀錄

106年宜蘭縣運動會田徑比賽今天下午將在宜蘭運動公園舉行閉幕典禮。（宜蘭縣政府提供）

2017-05-15  12:32

［記者簡惠茹／宜蘭報導］106年宜蘭縣運動會田徑比賽今天下午將在宜蘭運動公園舉行閉幕典禮，比賽進行至今已有5項賽事共6人打破大會紀錄，其中宜蘭市游雅君更是一次刷新3項田徑比賽紀錄。

106年宜蘭縣運動會田徑比賽競爭激烈，昨天開賽以來，羅東鎮以55面金牌，微幅領先宜蘭市的50面金牌，女子賽事更讓人眼睛為之一亮，宜蘭市游雅君選手打破3項大會紀錄，上午先以39分25秒9打破自己所保持的10000公尺紀錄，經過短暫休息後，再以12分10秒67的成績打破3000公尺障礙紀錄，下午再接再厲以4分45秒3打破1500公尺大會紀錄。

雖然游雅君打破1500公尺大會紀錄，大同鄉賴庭萱則以更快的成績破紀錄，以4分44秒4，刷新103年的4分5秒8，而羅東鎮游昀庭則以57秒8優異成績打破女子400公尺在95年創下的58秒3紀錄。頭城鎮的李慈雲則在男子組鉛球賽事中，以14.37公尺刷新原本13.78公尺的紀錄。

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