降低缺水風險 水利署：伏流水利用列前瞻

伏流水取水工程。（水利署提供）

2017-05-15 12:45

〔記者陳炳宏／台北報導〕颱風豪雨期間，原水高濁度導致自來水供應中斷，是近年來民眾在颱風期間最擔憂、最困擾的災害之一。為了避免「有水取不到、下雨卻停水」的困擾，經濟部水利署表示，已積極推動伏流水利用及規劃建置戰備水井，讓供水更穩定。

為將缺水停水的風險降低，水利署指出，其中取用河床下淺層流動的伏流水，歷史悠久、成效顯著，已納入前瞻基礎建設計畫之水環境建設，提前投資，讓下一代遠離限水的惡夢。

台灣由於山高、河川坡陡流急，颱風豪雨期間輸砂量大，常常影響傳統攔河堰正常取水量，水質較為潔淨的伏流水日益受到重視，但伏流水與地面水及地下水關係密切，供水能力與河川流量成正相關，且取水後可能影響鄰近地下水位或鄰近水利設施可取水量，所以目前水利署將伏流水定位為豐水期的備援供水主力，以因應高濁度情況。

水利署指出，伏流水的特性跟地下水不同，主要存在於河床面以下的透水層（約河床面下0~30公尺），與地面水連動密切，因為有經過砂礫石層過濾，所以水質較為潔淨。

而台灣取伏流水的歷史，最早可追溯至1923年，主要以明挖方式於河床下構築集水廊道，如林邊溪二峰圳、南和圳等。此外，台灣自來水公司自民國60年代起在高屏溪沿岸陸續設置林園、昭明、會結、翁公園、九曲堂等伏流水取水站，以因應高雄地區用水需求，水利署也完成羅東攔河堰這種兼具伏流水取水功能的蓄水設施。

水利署表示，政府目前正積極推動伏流水開發工作，已經陸續完成高雄翁公園及竹寮伏流水取水設施，大樹伏流水工程也已經在施工中，水利署更將伏流水工程提列於前瞻基礎建設計畫-水環境建設項目下，預計完成後約可取用伏流水總量每日20萬噸，希望能更全面及有效運用伏流水取水之優勢，降低原水高濁度時期之缺水風險。

伏流水取水工程。（水利署提供）