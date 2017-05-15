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宜蘭近午地震 最大震度4級

宜蘭上午 11:12發生芮氏規模3.7小區域有感地震。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-15  11:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕地牛近午在宜蘭又翻身，中央氣象局發布地震報告，今日上午11點12分約在宜蘭縣政府南方37.4公里、位於宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模3.7小區域有感地震，地震深度10.9公里，最大震度位於宜蘭縣南澳鄉4級，花蓮縣和平鄉也有2級，目前未有災情傳出。

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