怡平里活動中心搬遷爆抗爭 里長槓上安平區公所

2017-05-15 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區怡平里活動中心搬遷案再生抗爭！今上午區公所率員搬遷公所的財產設施，里長蔡錦庭卻率眾擋在門口與樓梯，一度與公所人員對峙叫罵，後來警方介入排除阻擋，有抗議婦人大聲尖叫、罵市長「鴨霸」，仍被公所、警方人員突破，上樓搬走公物設施。

蔡錦庭表示，地方仍主張該地是怡平里活動中心，已在3月28日對市府提告，公所人員如搬走設施就是湮滅證據，只要誰搬走東西，他就會錄影存證提告，地方一直很理性陳情，希望市府聽到地方心聲，同時要求市府召開公聽會，不要不敢辦公聽會！

安平區公所主秘陳俊達說明，市府市場處已於今年3月30日，對區公所解除怡平里活動中心2、3樓（平通市場）代管契約，公所已無權責核准平通市場繼續供怡平里作活動中心使用，公所計畫先以3座設有水電衛廁裝潢的貨櫃屋，作為里臨時辦公處所，並非未考量里民權益。

陳俊達並說，因蔡錦庭一直無法配合區公所搬遷作業，公所已在5月4日解除蔡錦庭對活動中心的委管契約，也解除里長對活動中心公有物的保管責任，所以公所有權搬走活動中心內的歌唱班歡唱設施與桌球桌相關用品。

南市議員李文正到場緩頰說，既然市府要用平通市場的1樓作為停車管理處；2樓是交通交控中心，那3樓可申請臨時建照、改變作為怡平里活動中心，三者共構並存，這點訴求希望市府同意，如此也不必再利用里內少有的公園綠地興建新活動中心，平添再次抗爭爭議。