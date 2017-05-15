| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
砂石車與休旅車車禍 6人受困搶救中 股匯雙漲 新台幣中午暫收30.154元 PR 金車噶瑪蘭威士忌 再奪SFWSC佳績
 首頁 > 生活

怡平里活動中心搬遷爆抗爭 里長槓上安平區公所

2017-05-15  12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區怡平里活動中心搬遷案再生抗爭！今上午區公所率員搬遷公所的財產設施，里長蔡錦庭卻率眾擋在門口與樓梯，一度與公所人員對峙叫罵，後來警方介入排除阻擋，有抗議婦人大聲尖叫、罵市長「鴨霸」，仍被公所、警方人員突破，上樓搬走公物設施。

蔡錦庭表示，地方仍主張該地是怡平里活動中心，已在3月28日對市府提告，公所人員如搬走設施就是湮滅證據，只要誰搬走東西，他就會錄影存證提告，地方一直很理性陳情，希望市府聽到地方心聲，同時要求市府召開公聽會，不要不敢辦公聽會！

安平區公所主秘陳俊達說明，市府市場處已於今年3月30日，對區公所解除怡平里活動中心2、3樓（平通市場）代管契約，公所已無權責核准平通市場繼續供怡平里作活動中心使用，公所計畫先以3座設有水電衛廁裝潢的貨櫃屋，作為里臨時辦公處所，並非未考量里民權益。

陳俊達並說，因蔡錦庭一直無法配合區公所搬遷作業，公所已在5月4日解除蔡錦庭對活動中心的委管契約，也解除里長對活動中心公有物的保管責任，所以公所有權搬走活動中心內的歌唱班歡唱設施與桌球桌相關用品。

南市議員李文正到場緩頰說，既然市府要用平通市場的1樓作為停車管理處；2樓是交通交控中心，那3樓可申請臨時建照、改變作為怡平里活動中心，三者共構並存，這點訴求希望市府同意，如此也不必再利用里內少有的公園綠地興建新活動中心，平添再次抗爭爭議。

廣告
  • 南市安平區公所主秘陳俊達（右一）與怡平里長蔡錦庭（右二）針對里活動中心內公物搬遷問題爭論對峙。（記者王俊忠攝）

    南市安平區公所主秘陳俊達（右一）與怡平里長蔡錦庭（右二）針對里活動中心內公物搬遷問題爭論對峙。（記者王俊忠攝）

  • 坐在樓梯抗爭阻擋的婦人面對警方強勢排除舉動、大力尖聲叫喊！（記者王俊忠攝）

    坐在樓梯抗爭阻擋的婦人面對警方強勢排除舉動、大力尖聲叫喊！（記者王俊忠攝）

  • 南市安平區公所人員在警方協助突圍、登上二樓搬遷公所公物。（記者王俊忠攝）

    南市安平區公所人員在警方協助突圍、登上二樓搬遷公所公物。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安平區 強制搬遷 怡平里活動中心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：怡平里活動中心搬遷爆抗爭 里長槓上安平區公所


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.