遠雄今大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議

護樹團體一度和警方嗆聲，認為警方是財團打手。（記者張凱翔攝）

2017-05-15 11:34

〔記者張凱翔／台北報導〕遠雄今上午至大巨蛋工地準備斷根移樹作業，護樹團體到場抗議質疑，2015年北市府承諾移樹前會與團體溝通、重新議約大巨蛋、解決公安問題才移樹，為何今立場變卦？北市府大巨蛋籌備小組執行秘書羅文明回應，移樹是為了道路拓寬，雖「不否認」和大巨蛋工程有關連，但認為移樹拓路和巨蛋復工仍應切開談。

北市府5月4日發出公文，同意遠雄將大巨蛋光復南路、忠孝東路側等33棵樹木進行移植，松菸公園催生聯盟召集人游藝今天率人到工地現場，怒指遠雄在未改善前，不得移樹，護樹團體有志工爬上樹抗議。

游藝表示，北市府2015年5月6日的新聞稿明確寫遠雄未與護樹團體溝通、重新議約尚未完成，大巨蛋園區全區疏散有隱憂等，要求遠雄暫不可移樹，2年過去，上述理由未變，市府卻同意移樹。

大巨蛋籌備處執行秘書羅文明今天也到場，他表示移樹是為了道路拓寬工程，經過府內專業交通考量規劃，雖不否認和遠雄巨蛋工程有關連，但認為移樹拓寬道路和遠雄巨蛋復工兩者應切開來談。羅文明受訪時表示，北市府公園處、農委會林試所、遠雄及其所聘的樹醫生皆會在現場會勘，確認樹根情形，「每棵樹根生長不同，先把土壤清開，看狀況後再決定如何斷根。」

遠雄發言人楊舜欽今天也在場，受訪時表示，移樹是市府交代的應辦事項，費用全權由遠雄支出，預計從5月至7月進行斷根、養根工程，明年1月移植至北部流行音樂中心，並強調這是配合市府的路型改善工程，雖然道路拓寬的確是為了大巨蛋工程，但對市府的立場不願評論只說復工將交由「法院認定」，但楊也承認，這次除了移樹之外也會對地下水箱涵部分動工，因為這是「連動的」無法切開。

楊舜欽表示，今日只會將土刨開、吹散，勘查樹根生長的情形再決定要如何斷根，同時也會把光復南路、忠孝東路下的水箱涵連同移樹工程一併施作。

中間護樹團體嗆聲警方，指警方是「財團打手」，警方不滿表示自己是在蒐證，護樹團體再嗆當年郝市府環評未通過就把園區內的樹挖掉，現在又要再做一樣的事情，「對得起下一代嘛？」，羅文明則希望護樹團體能冷靜溝通。