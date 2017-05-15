預祝會考100分 慈濟宮贈學甲國中考生每人百元紅包

學甲國中學生高興的將紅包、文昌筆到慈濟宮大爐「過爐」，盼有保生大帝的加持，考試時下筆有如神助，每科考100。（記者楊金城攝）

2017-05-15 11:24

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考將在5月20、21日登場，台南市立學甲國中今年畢業生160人，上午由校長王聖銘、家長會長陳昱安帶隊到學甲慈濟宮參拜，祈求保生大帝保佑考試順利，慈濟宮今年首次贈送每位考生100元紅包，祝學生考試每科都考100分。

慈濟宮也送給學生許願卡、文昌筆，祝福高中金榜，學生高興的將紅包、文昌筆到慈濟宮大爐「過爐」，盼有保生大帝的加持，考試時下筆有如神助。

參拜後，校長及家長會長到各班發給粽子每人1個，午餐也供應每人1個包子，象徵「包中」金榜題名。

慈濟宮是學甲當地大廟，學甲國中在每年國中會考前，帶畢業生到廟祈福至今已有8年了。

上午學校準備5種水果、金紙、包子、粽子、疏文，依古禮獻花、獻果、獻茶、獻包子、獻金箔、獻粽子及添油金，由全體師生向保生大帝參拜祈福。

王聖銘並宣讀給保生大帝的疏文，祈求讓學生考試順利，升學如意。另也結合在地文化，飲水思源，希望學生莫忘保生大帝的庇佑，將來如能功成名就，要回饋鄉里。

慈濟宮副董事長陳浚鎰、總幹事李育全、總務組長李德欽、陳文賢組長陪同與祭。廟方今年送給每位學生除文昌筆1支外，首度加發每人100元紅包，象徵每科考100。另致贈學校8000元幫學生加油鼓勵，每人有一份餐點。

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