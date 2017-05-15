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釣除琵琶鼠魚、泰國鱧 台東大坡池月除釣983公斤

釣得的生態害魚，池上鄉公所送至垃圾掩埋場掩埋。（池上鄉公所提供）

2017-05-15  11:24

［記者王秀亭／台東報導］外來種泰國鱧疑在台東活水湖咬傷泳客，同樣被泰國鱧及琵琶鼠魚入侵，成強勢魚種的池上鄉大坡池，為減少這兩種生態害魚，池上鄉公所以釣1公斤害魚，給50元禮券方式，鼓勵鄉民釣除生態害魚，從4月8日開釣至今，以釣了983公斤害魚。

池上鄉長張堯城表示，大坡池原本有許多台灣石鮒、鯽魚、大肚魚等魚種，生態豐富，近年卻發現俗稱魚虎的泰國鱧、垃圾魚的琵琶鼠魚則族群龐大，威脅原生魚種，鄉公所想方設法減少害魚。

由於大坡池早期就是開放釣魚的場所，不少鄉民喜歡釣魚打發時間，遂從4月8日起，以獎勵方式，在大坡池限定區域，開放民眾釣除琵琶鼠魚、泰國鱧等兩種生態害魚，享受釣魚樂趣，順便協助清除害魚，還能憑魚領禮券，在鄉內消費。

據池上鄉公所統計，生態害魚釣除活動開辦1個多月來，已釣除983公斤生態害魚，以琵琶鼠魚居多，平均每天可收近40公斤的害魚，參加害魚釣除的釣客至今已有35人，以池上鄉民居多，也有來自鹿野鄉、台東市及花蓮縣玉里鎮，到大坡池釣害魚超過兩次以上的有13人，其中有2位鄉退休鄉民幾乎天天報到，樂於釣魚打發時間，又能賺些零用錢。

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  • 釣客每天將在大坡池釣到的生態害魚送到鄉公所秤重，順便領獎金。（池上鄉公所提供）

    釣客每天將在大坡池釣到的生態害魚送到鄉公所秤重，順便領獎金。（池上鄉公所提供）

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