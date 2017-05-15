黑網、水泥柱、塑膠管堆滿掩埋場 怎麼處理傷腦筋

2017-05-15 11:07

［記者張存薇／台東報導］台東市是荖花荖葉重要的產地，因去年7月尼伯特颱風重創，荖葉園破損的黑網、水泥柱、塑膠管全部進了建農掩埋場，議員江堅壽建議，開放給有需要的民眾或業者進場取用，協助垃圾減量。

荖葉園通常周邊設有水泥柱、上方罩黑網，而荖葉也要靠拉細塑膠管向上生長，去年尼伯特17級強風重創荖葉園，市公所為了方便民眾，同意今年3月31日前農民可以將相關廢棄物送進建農掩埋場。

目前堆放在建農掩埋場的廢材約有3萬立方，江堅壽指出，為避免以後再發生這樣的情況，環保局一定要強制要求公所分類後才能進場，至於現已存在的廢材則開放有需要的民眾取用。

台東市公所主秘溫忠仁表示，塑膠管因為可碎化後再利用，已委由資源回收業者慢慢整理，水泥柱部分，因為內部含鐵可以變賣，目前正統計數量，預計5月底前希望標售給有意願的廠商。