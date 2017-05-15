防病毒晚開機 南區國稅局嘉義市分局近10點恢復報稅

2017-05-15 11:06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今天上午民眾到嘉義市政府報稅，發現直到9點多都無法正常報稅，市府一樓大廳擠滿等候人潮，因近日「WannaCry」勒索病毒肆虐，引發臆測是否系統中毒，嚇得人心惶惶；嘉義市分局長林啟智澄清強調，「系統沒有問題」！

林啟智表示，基於報稅系統攸關民眾財產、個資權益，為求慎重，昨晚接到國稅局通知，早上7點半電腦先不開機並拔掉電源，由資訊部門檢測、掃毒，排除安全疑慮後，約8點多總局通知可正常開機，不過系統作業不順，直到9點50分才全面恢復正常。

林啟智表示，今上午因掃毒防範、延誤報稅系統作業，約100多名民眾受影響，已先發放號碼牌，民眾持號碼牌來報稅可優先辦理。