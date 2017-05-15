高雄市出現疑似登革熱病例 本土疫情拉警報

高雄市出現高度疑似登革熱病例，本土疫情拉警報，防疫人員清除命媒蚊孳生源。（衛生局提供）

2017-05-15 10:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高市出現今年高度疑似本土登革熱確定病例，個案是27歲女性，曾到馬來西亞旅遊，4月20日返國，5月5日發病，但已超過3到14天潛伏期，衛生局對社區擴大採血檢驗，卻在個案住處約300公尺，檢出1位無症狀的疑似個案，因此高度懷疑是本土感染，研判病毒於社區或工作地擴散可能性極高。

衛生局表示，這名個案無特殊病史，過去未曾罹患過登革熱，5月5日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、食慾不振、手腳腫脹等症狀，曾於5月6日、8日及9日至診所看診，5月9日被通報登革熱，初步檢驗結果無法排除登革熱感染，需再二次採檢複驗，目前於醫院住院隔離治療。

衛生局指出，個案平常活動地以住家與工作地為主，4月15到20日曾至馬來西亞自助旅行，同行友人1人無症狀，衛生單位對同住接觸者及週邊社區民眾進行社區擴大疫調，皆無疑似症狀，但對社區進行擴大採血檢驗，卻檢出1位無症狀疑似個案，距離上述個案住處約300公尺。

衛生局說，考量該個案出國時間是在4月20日返國，潛伏期達15天，已超過登革熱感染一般平均潛伏期3-14天，因此無法排除本土感染，研判病毒於社區或工作地擴散可能性極高。

為防堵疫情擴散蔓延，市府防疫團隊於第一時間已針對疫情發生里段執行孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，並由區級指揮中心、工務局及經發局等局處針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢作業。