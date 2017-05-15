豬哥亮同學陳芳明：和解謝金燕是他的最好記憶
2017-05-15 10:52
陳芳明與豬哥亮最後一次見面是2013年。（圖擷取自Fang-Ming Chen臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕秀場天王豬哥亮辭世，曾與豬是國小同學的政大教授陳芳明在臉書以「憑弔我的時代」為題PO文表不捨。
陳芳明指出，雖然早有心理準備，但今早接到消息時仍受到巨大衝擊，並且表示：「豬哥亮是台灣民間社會的共同記憶，他撫慰了多少不為人知的心靈。因為他在，讓悲苦人生充滿了希望。現在他走了，也帶走了許多歡笑。」
回憶起最後一次見面，陳芳明說：「我與他的久別重逢，其實是兩條截然不同的道路相會。他的跌宕起伏，也與我不一樣。 2013 年最後一次見面時，他對我說：『我跟你一樣，也曾經出國深造。』在場記者都笑了，這是他典型的幽默，把我們兩人的距離拉近不少。」
陳芳明哀慟的表示：「現在阿達仔離開人間，我更加可以感受自己的時代就要過去。他最後與自己的女兒謝金燕和解，大概是他人生的最好記憶。帶著這樣的和解離開人間，應該沒有遺憾吧。人生總是千瘡百孔，能夠彌補一點點，痛苦就減少一點點。」
與豬哥亮是國小同學的陳芳明在臉書上PO文、感嘆「他走了，也帶走了許多歡笑」。（圖擷取自Fang-Ming Chen臉書頁）
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