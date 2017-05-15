| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受虐腦麻兒嗆奶致死 狠心父母以傷害罪起訴 藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過 PR 金車噶瑪蘭威士忌 再奪SFWSC佳績
 首頁 > 生活

豬哥亮同學陳芳明：和解謝金燕是他的最好記憶

陳芳明與豬哥亮最後一次見面是2013年。（圖擷取自Fang-Ming Chen臉書頁）

2017-05-15  10:52

〔即時新聞／綜合報導〕秀場天王豬哥亮辭世，曾與豬是國小同學的政大教授陳芳明在臉書以「憑弔我的時代」為題PO文表不捨。

陳芳明指出，雖然早有心理準備，但今早接到消息時仍受到巨大衝擊，並且表示：「豬哥亮是台灣民間社會的共同記憶，他撫慰了多少不為人知的心靈。因為他在，讓悲苦人生充滿了希望。現在他走了，也帶走了許多歡笑。」

回憶起最後一次見面，陳芳明說：「我與他的久別重逢，其實是兩條截然不同的道路相會。他的跌宕起伏，也與我不一樣。 2013 年最後一次見面時，他對我說：『我跟你一樣，也曾經出國深造。』在場記者都笑了，這是他典型的幽默，把我們兩人的距離拉近不少。」

陳芳明哀慟的表示：「現在阿達仔離開人間，我更加可以感受自己的時代就要過去。他最後與自己的女兒謝金燕和解，大概是他人生的最好記憶。帶著這樣的和解離開人間，應該沒有遺憾吧。人生總是千瘡百孔，能夠彌補一點點，痛苦就減少一點點。」

與豬哥亮是國小同學的陳芳明在臉書上PO文、感嘆「他走了，也帶走了許多歡笑」。（圖擷取自Fang-Ming Chen臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 臉書 豬哥亮 豬哥亮病逝 陳芳明
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：豬哥亮同學陳芳明：和解謝金燕是他的最好記憶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.