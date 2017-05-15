京華城股東抗議 主張京華城容積率為560％
2017-05-15 09:46
京華城小股東15日前往台北市議會外向市長柯文哲陳情，呼籲市府回復京華城容積率為560%。（記者廖振輝攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕「求求柯市長還我公道！」、「求求柯市長還我560！」投資京華城的開發金控、兆豐金控、中石化、中華工程、台灣農林、中華票券、台一國際等十二家共計129萬之上市櫃公司股東今天率團到台北市議會向台北市長柯文哲表達訴求，強調京華城容積率為560％，而非市政府聲稱的392%，柯文哲進入議會時接受陳情書，但不發一語地離去。
位於北市八德路四段的京華城用地，民國80年從第三種工業區變更為商三區，容積率維持392%，土地翻漲數倍，成為國內工業區變更百貨公司首例。但京華城經營未有起色，威京集團五年前提案再變更都市計畫內容，爭取提高容積率為560%，並放寬住宅使用。
但都發局表示，80年計劃書就有明載「容積率依整個基地面積計算為392%（70%x560%），但不應損及其原已申請執照之樓地板面積（約1.2萬平方公尺）為標準」。而在建造執照檢附的都市設計審議圖說，京華城的分期開發中明載第二期容積率以392％去計算，一、二期容積率應一致，主張容積率為392％。
京華城則主張，當時已經有負擔工變商捐地30%基地，認為容積率應為560%，並指出監察院在於105年1月7日提出糾正文，均認定本案容積率為商三560%，要求北市府依循監察院。
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