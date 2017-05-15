| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
續審前瞻條例 藍委狂潑水、搬錢磚杯葛 台南救護車與2轎車嚴重車禍 3傷送醫 招收兩千黨員替吳敦義綁樁？新北市議長挨告
 首頁 > 生活

鋒面午後接近 彭啟明：天氣不穩至端午

在華南地區的鋒面正逐漸接近台灣，午後開始天氣將轉有雨。（中央氣象局）

2017-05-15  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）白天全台各地晴朗炎熱，不過好天氣即將告一段落，新一波鋒面逐漸接近台灣，午後開始山區就有短暫陣雨的機率，入夜開始鋒面本體開始影響台灣，今深夜至明天是全台雨勢最大的時候，預計到端午節前天氣都不穩定。

氣象達人彭啟明在臉書表示，鋒面前緣雲系在午後就會逐步接近北台灣，山區午後就容易有短暫陣雨發生，雨勢可能在入夜開始逐漸增大，明天白天都會感受到較強的雨勢，民眾要注意雷擊、強陣風以及瞬間強降雨的現象；明晚雨勢漸緩，週三開始鋒面移動到巴士海峽附近，中南部及東半部天氣較不穩定，容易有午後陣雨。

彭啟明指出，這波鋒面可能會在巴士海峽附近滯留一段時間，由於鋒面可能會南北擺盪，對台灣的天氣影響很大，可以說是非常典型的梅雨鋒面，不過並不發生在台灣，但未來台灣的天氣仍受到這系統的影響，午後陣雨容易增多。

預計週末可能又有一波新的鋒面雲系接近，在鋒面接力的影響下，台灣可能到端午假期前的天氣都不大穩定；由於降雨有助除掉空氣汙染，台灣未來幾天空氣品質較佳。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 彭啟明
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：鋒面午後接近 彭啟明：天氣不穩至端午


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.