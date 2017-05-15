鋒面午後接近 彭啟明：天氣不穩至端午
2017-05-15 10:02
在華南地區的鋒面正逐漸接近台灣，午後開始天氣將轉有雨。（中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）白天全台各地晴朗炎熱，不過好天氣即將告一段落，新一波鋒面逐漸接近台灣，午後開始山區就有短暫陣雨的機率，入夜開始鋒面本體開始影響台灣，今深夜至明天是全台雨勢最大的時候，預計到端午節前天氣都不穩定。
氣象達人彭啟明在臉書表示，鋒面前緣雲系在午後就會逐步接近北台灣，山區午後就容易有短暫陣雨發生，雨勢可能在入夜開始逐漸增大，明天白天都會感受到較強的雨勢，民眾要注意雷擊、強陣風以及瞬間強降雨的現象；明晚雨勢漸緩，週三開始鋒面移動到巴士海峽附近，中南部及東半部天氣較不穩定，容易有午後陣雨。
彭啟明指出，這波鋒面可能會在巴士海峽附近滯留一段時間，由於鋒面可能會南北擺盪，對台灣的天氣影響很大，可以說是非常典型的梅雨鋒面，不過並不發生在台灣，但未來台灣的天氣仍受到這系統的影響，午後陣雨容易增多。
預計週末可能又有一波新的鋒面雲系接近，在鋒面接力的影響下，台灣可能到端午假期前的天氣都不大穩定；由於降雨有助除掉空氣汙染，台灣未來幾天空氣品質較佳。
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