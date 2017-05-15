今、明全台天氣不穩 吳德榮：各地有強降雨、雷擊
2017-05-15 08:20
前氣象局預報中心主任吳德榮指出，今日華南鋒面接近，各地下午有局部雷陣雨，且鋒面影響到明天。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）北部、東半部、中南部山區有雷陣雨，晚起至週二（16日）受鋒面影響，各地有陣雨或雷雨。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，今日華南鋒面接近，各地下午有局部雷陣雨，且鋒面影響到明天，局部地區有比較大的降水，並有瞬間強降水、雷擊、強風發生的機率。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今天華南鋒面逐漸接近，下午台灣在鋒面前，各地天氣不穩且有局部雷陣雨，今晚至明天鋒面抵達並逐漸往南移動，這段期間全台天氣皆先後受到影響，局部地區有比較大的降水，其中也有劇烈天氣（瞬間強降水、雷擊、強風）發生的機率。
貼文還寫到，週三（17日）鋒面南移至巴士海峽，西半部天氣好轉、降雨緩和，東半部仍有局部陣雨。週四、五（18、19日）鋒面滯留在巴士海峽，西半部天氣穩定，高溫逹32、33度以上，東半部及午後山區有局部短暫陣雨的機率。週六（20日）滯留鋒仍在巴士海峽，但有另一波微弱鋒面通過台灣，帶來局部零星降雨的機率。下週日（21日）微弱鋒面逐漸脫離台灣。
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