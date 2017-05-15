林務局神秘單位 靠賣這個年收益2億元！
2017-05-15 07:21
農航所航照圖紀錄都市變遷，圖為1979年台北扇形車庫，現已拆除。（資料照，農航所提供）
〔即時新聞／綜合報導〕農委會林務局主掌林業政策、森林管理、動物保育等，但在林務局中有一神祕單位「農林航空測量所」，靠賣航照圖每年收益價值等同達2億元。
《蘋果日報》報導，「農林航空測量所」提供台灣95%的航照圖，用途包括農政應用、國土計畫、電子地圖、土地爭議等，還可以用於舉證違建。去年「農林航空測量所」提供給民間的影像收入約2千萬元，提供給政府則高達1.6億元。
報導指出，「農林航空測量所」前身為農復會的森林資源及土地利用調查隊，於1954年成立，主要業務為航拍攝影。
本報報導，航照圖每張300至600元，2015年台北市大刀闊斧拆違建，不少人為了證明頂樓加蓋是1995年以前就存在，意外讓農航所航照圖多賣約5000張、銷售業績約多150萬元。
本報報導指出，農航所的2架航攝飛機已經高齡38歲和26歲，所長管立豪指出，地面上只要長度超過25公分的物體都逃不過精密製圖相機的法眼，一次飛行可拍攝大約高雄市大小的範圍。
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