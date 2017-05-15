各地有午後雷陣雨 鋒面今晚影響劇烈
2017-05-15 06:30
中央氣象局指出，今天（15日）北部、東半部、中南部山區有雷陣雨，晚起至週二（16日）受鋒面影響，各地有雨。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）北部、東半部、中南部山區有雷陣雨，晚起至週二（16日）受鋒面影響，各地有陣雨或雷雨。
氣象局表示，今天有鋒面逐漸影響台灣，今、明天氣將變得很不穩定，下午開始北部、東半部地區及中南部山區將有明顯的午後雷陣雨，而今晚到週二一整天將是鋒面影響最劇烈的時候，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。溫度方面，北部、宜蘭及花蓮高溫約29到30度，中南部及台東約31到33度。
氣象局預估，週二（16日）一整天將是鋒面影響最為劇烈的時候，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。週三至週六（17日至20日）鋒面逐漸南移至巴士海峽，週三至週五（17日至19日）在迎風面的東半部地區及靠近鋒面的南部地區仍有短暫陣雨。週六、下週日（20日、21日），水氣又增多，各地易有短暫陣雨。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|23 ~ 32
|27 ~ 34
|29 ~ 33
|24 ~ 32
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今天各地紫外線為過量至高量級。（取自氣象局網站）
今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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