英美研究人員聯手 擋下大規模病毒網攻
〔中央社〕惡意軟體席捲全球各地的網路攻擊，造成醫院、銀行與政府機關網路當機，英國一名22歲研究人員僅花小錢註冊網域就阻止這場網攻，來自美國的28歲網路安全工程師也助一臂之力。
稱為「WannaCry」的勒索病毒發動攻擊後，會留下訊息要求使用者支付價值230英鎊的比特幣。
歐洲警政署（EUROPOL）署長韋恩萊特（Rob Wainwright）今天表示，這次網路攻擊至少波及150國，受害者多達20萬。
網路化名「MalwareTech」的一位英國網路安全研究人員，在不經意的情況下率先發現所謂的「鎖死鍵」（kill switch），阻止這場前所未見的網攻。
在資安公司Kryptos Logic任職的MalwareTech昨天在部落格解釋，他於12日察覺英國的醫療系統網路遭勒索病毒侵襲，使他瞭解到「有大事發生」。
於是22歲22的他開始分析一個惡意軟體的樣本，並注意到其程式碼包含一個未註冊的隱藏網址，因此他迅速以8英鎊（約新台幣320元）註冊這個網域。他說，這是他經常在做的事，以便想辦法找出追蹤或阻止惡意軟體的方法。
在大西洋另一端，任職於資安公司Proofpoint的28歲美國研究工程師赫斯（Darien Huss），也在從事自己的分析。赫斯表示，他留意到這個惡意軟體的始作俑者留下「鎖死鍵」。赫斯將這項發現的截圖放到推特上分享。
不久後，赫斯與MalwareTech討論他倆的共同發現：註冊這個網域並把這些網攻重新引導到Kryptos Logic的伺服器，啟動了「鎖死鍵」並阻擋這個勒索軟體的感染。
赫斯與其他人均稱MalwareTech是英雄，赫斯另指出，全世界資安界正團結一心，以阻止病毒感染擴散。
MalwareTech說：「說『英雄』有點不敢當，我有點像是在做我能做的事。」
這兩人均表示，他們擔心這個惡意軟體的幕後主使者可能在沒有設置「鎖死鍵」的情況下重新釋出此軟體，或是設計出破壞力更強的惡意軟體，也憂心可能會有人加以模仿。
赫斯說，類似攻擊也許在接下來24或48小時就會出現，也可能是一、兩週之後。
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