好消息！農博閉幕不打烊 累計1298萬人次參觀
「桃園農業博覽會」今天傍晚閉幕，桃園市長鄭文燦宣布，農博閉幕不打烊，後續由新屋區公所接手，延長賞味期。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕為期23天的「桃園農業博覽會」今天傍晚閉幕，適逢母親節又是艷陽高照的好天氣，各展區白天擠滿參觀人潮，桃園市長鄭文燦宣布，農博展期16個出入口累計共有1298萬人次參觀，農博閉幕不打烊，後續由新屋區公所接手，延長賞味期，保留保全、導覽、清潔、交通，讓農博基地維持可參觀的等級，假日也會有加強版，作為正式營運前的籌備，他相信明年農博一定更精彩。
鄭文燦率市府團隊、多位民代一起種下「希望樹苗」，農博基地在去年11月19日開工，今年4月22日開幕，市府團隊利用短短5個月時間，就像變魔術一樣打造出一個具有文化、科技魅力的農業博覽會，不僅展現桃園實力，也讓更多人看見新屋的魅力以及農業的潛力。
鄭文燦還說，農博試營運23天，達成許多不可能的任務，也寫下許多驚嘆號。今年農博設有8大展區，桃園是草花王國，全台約有95％的草花由桃園生產，「植物地景」專區有8公頃、10件以上的藝術作品，蔡英文總統來農博參觀時，曾說農博非常精彩，來一次不夠。有很多人來農博很多次。
「循環經濟」是整體農博的設計理念，空氣、陽光、水都能夠循環利用，農博是一個自給自足、永續發展的園區，有光電埤塘、光電走廊、光電廁所、生命樹、植物工廠等，截至今天為止，發電量已達9萬6000度，可供應320個家庭1個月的用電量；今年農博為了在短時間打造遮風避雨的建築物，採用輕便的輕鋼架、塑膠等材質；明年正式營運時，將運用更多竹建築、土角厝等環保材質，讓「循環經濟」的特色更加鮮明。
鄭文燦期許明年植物地景專區會有更多藝術作品參展，目前新規劃「氣象館」，可做節氣、颱風、地震等體驗；「漁業館」能讓遊客了解海洋生態、漁民文化、客家漁業傳統的可貴，包括石滬、藻礁、濕地、沙丘等特色；推動低碳社區、綠色生活的「低碳館」；新屋特色產業的「錦鯉館」和具客家特色的「茶葉館」，明年正式營運時，預計有20個展區開放參觀。
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