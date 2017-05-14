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網傳中鏢男求情月入12k 勒索病毒：高估台灣薪水

2017-05-14  23:14

〔即時新聞／綜合報導〕最近勒索病毒向全球百萬網友進行勒索、要求贖金。一名男子在中鏢後就打悲情牌，告訴客服自己月入只有12k，結果客服不但道歉高估台灣薪水，還免費幫網友解鎖。但有網友質疑這件事的真實性。

最近「爆料公社」貼出一位男子和勒索病毒客服之間的電子郵件來往圖片，該男子的電腦中了勒索病毒，因此被要求支付0.345比特幣（約新1萬8700元台幣）。但男子寄英文信向病毒客服求情，說自己月收入只有400美元（約1.2萬元新台幣），「你們真的要這樣對我嗎？」結果客服竟然道歉，坦言高估台灣的薪水了，更決定幫男子免費解鎖。

勒索病毒客服事後寄信告訴男子，已經將他的電腦解鎖，如果沒有成功，可以來信詢問。客服最後還幽默寫到，如果男子願意捐幾杯咖啡的錢給他們，也是可以的，並留下一組交錢的序號。

男子和勒索病毒客服間的互動引來網友討論，有人直言，「盜亦有道，最佳典範。」、「連病毒都看不起台灣...」但也有網友提出質疑，圖中男子手機使用的是馬來西亞電信「U Mobile」，所以人是否真的在台灣，還有待查證。

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  • 最近勒索病毒向全球百萬網友進行勒索、要求贖金。（圖擷自爆料公社）

    最近勒索病毒向全球百萬網友進行勒索、要求贖金。（圖擷自爆料公社）

  • 有網友在中鏢後打悲情牌，告訴客服自己月入只有12k，結果客服不但道歉還免費幫忙解鎖。（圖擷自爆料公社）

    有網友在中鏢後打悲情牌，告訴客服自己月入只有12k，結果客服不但道歉還免費幫忙解鎖。（圖擷自爆料公社）

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