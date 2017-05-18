「連環泡有芒果」超OP三寶向前衝 狗界網紅連賽跑都有戲！

狗界網紅「連環泡有芒果」的3隻柯基紅翻網路，狗爸爸林燒酒翻白眼照片，更是常在網路界瘋傳。（圖擷取自連環泡有芒果臉書，以下皆是）

2017-05-18 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕狗界網紅「連環泡有芒果」的3隻柯基犬擁有大批粉絲，不只臉書粉絲超過86萬人，還出了書與周邊商品，同時帶動家裡雜貨店的芒果乾生意，近期1部影片3隻汪汪開門看誰最先衝向主人，沒想到只有二兒子多多比較狀況內，其他兩隻都超OP。

▲「連環泡有芒果」的3隻柯基犬紅到連網紅丹妮婊姐都視牠們勁敵。

台南一間芒果乾雜貨店第二代，幾年前開始在臉書粉專「連環泡有芒果」分享科基犬各種可愛逗趣的照片和影片，不但養出86萬粉絲，更吸引鐵粉到玉井小鎮「追星」，帶動芒果乾店前所未有的好生意。

狗主人林發條這次讓牠們比賽誰先跑向主人，沒想到一開門多多就立刻衝出來，剩下翻白眼出名的老爸酒酒，與最狀況外的大兒子大大，等到酒酒跑到終點，突然林發條宣布「不然我們再跑一次好了」讓酒酒非常驚訝。

▲林燒酒（酒酒）的招牌翻白眼，但他不是愛翻白眼，只是懶得抬頭。

再來一次的結果，一樣是年輕的多多當冠軍，但這次另外兩隻都跟上了，可能怕再來一次吧！酒酒表示，我都退休了還想怎樣啦！

▲主人林發條特地教大家怎麼分辦牠們3位：

左：林金多（多多），排行老二，身高最高，眼睛最小，中間的頭花較近（白色部分）。

中：林燒酒（酒酒），兩寶的爸爸，拍照永遠站中間，最肥，最愛白眼。

右：林金大（大大），排行老大，O形腿，中間的頭花最開（白色部分）。