快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
「連環泡有芒果」超OP三寶向前衝 狗界網紅連賽跑都有戲！
2017-05-18 17:54
狗界網紅「連環泡有芒果」的3隻柯基紅翻網路，狗爸爸林燒酒翻白眼照片，更是常在網路界瘋傳。（圖擷取自連環泡有芒果臉書，以下皆是）
〔即時新聞／綜合報導〕狗界網紅「連環泡有芒果」的3隻柯基犬擁有大批粉絲，不只臉書粉絲超過86萬人，還出了書與周邊商品，同時帶動家裡雜貨店的芒果乾生意，近期1部影片3隻汪汪開門看誰最先衝向主人，沒想到只有二兒子多多比較狀況內，其他兩隻都超OP。
▲「連環泡有芒果」的3隻柯基犬紅到連網紅丹妮婊姐都視牠們勁敵。
台南一間芒果乾雜貨店第二代，幾年前開始在臉書粉專「連環泡有芒果」分享科基犬各種可愛逗趣的照片和影片，不但養出86萬粉絲，更吸引鐵粉到玉井小鎮「追星」，帶動芒果乾店前所未有的好生意。
狗主人林發條這次讓牠們比賽誰先跑向主人，沒想到一開門多多就立刻衝出來，剩下翻白眼出名的老爸酒酒，與最狀況外的大兒子大大，等到酒酒跑到終點，突然林發條宣布「不然我們再跑一次好了」讓酒酒非常驚訝。
▲林燒酒（酒酒）的招牌翻白眼，但他不是愛翻白眼，只是懶得抬頭。
再來一次的結果，一樣是年輕的多多當冠軍，但這次另外兩隻都跟上了，可能怕再來一次吧！酒酒表示，我都退休了還想怎樣啦！
▲主人林發條特地教大家怎麼分辦牠們3位：
左：林金多（多多），排行老二，身高最高，眼睛最小，中間的頭花較近（白色部分）。
中：林燒酒（酒酒），兩寶的爸爸，拍照永遠站中間，最肥，最愛白眼。
右：林金大（大大），排行老大，O形腿，中間的頭花最開（白色部分）。
編編：從英國女王到台灣水水都好愛柯基拉～下次要去台南找三寶合照。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 中風後易得「憂鬱症」 負面情緒恐再中風
- 熱氣球光雕音樂會首場6月3日台北自由廣場演出
- 愛河沒落 議員建議成立「風景管理處」
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- NBA》霸氣轟38分全能數據 詹皇：我狀況不好
- 綠衫軍摘狀元籤 籃網前朝送的禮
- 救災器材操作 輕鬆掃描看影片
- 日職》拯救死屍打線 羅德簽古巴經典賽國手
- 大福彩 頭獎連72摃
- 台南》划獨木舟「轉大人」 做16歲揪挑戰
- 立院初審通過 訴訟繫屬登記應依相當事實
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 林奕含事件 除了實名制 議員促制定自治條例
- 小檔案：羅東大拜拜
- 司改會議》警政署盼修法授權 逃犯剪斷電子腳鐐得拘捕
- 酒駕男停等紅燈昏睡 被叫醒竟倒車撞警車
- 掃蕩九州娛樂城賭網 逮24人、一年賭資13億
- 孟佳笑納偶像加持 挑男友首重「會炒飯」
- 英女童右腳被咬 傷口流膿爆裂、蜘蛛噴出來
- 萬安演習停在路中 白目女毒蟲遭逮
- 持假護照闖關成功4次 連一鮑魚前負責人遭訴
- 雲縣府提底渣去化自治條例草案 議員批草率
- 週刊爆黑道幫喬豬賭債
- 台北市幼兒足球錦標賽 本週末144隊賣「萌」爭冠
- 中職》百安只是過程 陳傑憲放眼千安
- 資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」
- 裝睡的人叫醒了！中國網站賠錢刪盜版
- 債務糾紛 男子持槍射殺國中學弟 警方攻堅逮嫌
- NBA》誠實！小牛老闆坦誠：擺爛很有用
- 中職Live》兄弟大軍來襲 猿推史博威捍衛主場
- 剃光毛髮逼當性奴 惡男重判17年7月定讞
- 低頭族注意！ 立委提案 過馬路滑手機恐罰300元
- 醫學生組團 赴WHA旁聽正式議程
- 這裡都歪了！「這群人」鄭茵聲秀美腿遭酸P圖
- 型女大搶鏡 蕭亞軒、孫芸芸有型有款
- 社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭
- 星光幫歌手「拿錢給女友墮胎」 檢認定：非負面評價
- 男友直播跪地求婚 跳水皇后高喊「我願意」
- 偵辦國土保育案 調查局全台大搜索
- 轉虧為盈又被抵制 味全：努力贏回社會信任
- 制衡執政黨 工商企業主逾20人表態支持吳敦義
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「連環泡有芒果」超OP三寶向前衝 狗界網紅連賽跑都有戲！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分