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新埔「水石創意園區」 有機書店今天開幕

2017-05-14  23:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕繼關西石店子69有機書店、竹北新瓦屋或者書店之後，新埔也有「水石有機書店」今天開幕了。這間獨立書店就位在「水石創意園區」內，原是閒置廠房1隅，其2樓將是揹包客客棧，未來還將擴充發展出社區電影院，播放該書店自製的有聲書，且規劃展演空間，供來客更貼近認識新埔，也替新埔在地文化找舞台發光發熱。

「水石有機書店」的陳設樸實，就地利用閒置的廠房，用廣添綠意的方式，讓原來冰冷的空間重新「活」起來，在創辦人盧文鈞延續其打造「石店子69有機書店」的概念下，就連斑駁的壁面也成為該店的「裝潢」元素之1，頗對文青的胃。

新埔鎮長林保祿說，水石創意園區的出現，主要要謝謝地主張壽霖、張宗義父子願意出租活化當地，使該處能成為新埔的文創基地。另外就是要謝謝盧文鈞願意進駐，提供新埔更多發展的可能。

盧文鈞說，整個閒置廠房大約400多坪，目前先整理出來4分之1的空間，先成立獨立書店，2樓將打造成為揹包客的客棧，即日起也將規劃用半年時間，已經找定大約7個新埔鎮上的特色雜貨店家，他將以影片記錄的方式，製作1本為時約1個小時的有聲書，有別於過去介紹新埔的方式，用更常民的生活方式讓來客打開這本有聲書認識新埔。

他說，配合這本有書的拍攝計畫，水石創意園區未來後續會規劃出社區電影院、藝文活動場所、展演廳、餐廳等，希望讓新埔老街的美能有另番風情，吸引不同喜好的來客喜歡上新埔。

今天的開幕式也跟ㄧ般坊間舞龍舞獅、鞭炮煙塵漫天的狀況不同，盧文鈞用記錄影片的方式邀請社區居民們ㄧ起來了解，他在哪些理念相近者的支持下，化腐朽為神奇，準備翻轉老宅冷清的宿命。

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  • 新埔水石創意園區今天開幕，初步先開放「水石有機書店」。（記者黃美珠攝）

    新埔水石創意園區今天開幕，初步先開放「水石有機書店」。（記者黃美珠攝）

  • 「水石創意園區」開幕式上邀請鄉親了解「水石有機書店」如何誕生。（記者黃美珠攝）

    「水石創意園區」開幕式上邀請鄉親了解「水石有機書店」如何誕生。（記者黃美珠攝）

  • 「水石有機書店」2樓刻意保留斑駁的牆面，讓人感受老、舊也另有番風情。（記者黃美珠攝）

    「水石有機書店」2樓刻意保留斑駁的牆面，讓人感受老、舊也另有番風情。（記者黃美珠攝）

  • 「水石有機書店」在各界的捐助下，目前已有約3000本的藏書，歡迎大家好書交換、流通。（記者黃美珠攝）

    「水石有機書店」在各界的捐助下，目前已有約3000本的藏書，歡迎大家好書交換、流通。（記者黃美珠攝）

  • 「水石有機書店」樸實的陳設，很對文青的胃。（記者黃美珠攝）

    「水石有機書店」樸實的陳設，很對文青的胃。（記者黃美珠攝）

  • 「水石有機書店」樸實的陳設，很對文青的胃。（記者黃美珠攝）

    「水石有機書店」樸實的陳設，很對文青的胃。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣關西鎮「石店子69有機書店」創辦人盧文鈞（左）再於新埔創辦「水石有機書店」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮「石店子69有機書店」創辦人盧文鈞（左）再於新埔創辦「水石有機書店」。（記者黃美珠攝）

  • 「水石創意園區」內很多規劃和設計直接保留原來的廠房空間，只是初步先添上綠意，讓空間重新「活」起來。（記者黃美珠攝）

    「水石創意園區」內很多規劃和設計直接保留原來的廠房空間，只是初步先添上綠意，讓空間重新「活」起來。（記者黃美珠攝）

  • 「水石有機書店」2樓是揹包客客棧。（記者黃美珠攝）

    「水石有機書店」2樓是揹包客客棧。（記者黃美珠攝）

  • 「水石有機書店」陳設樸實，就連斑駁的壁面也成為該店的「裝潢」元素之1。（記者黃美珠攝）

    「水石有機書店」陳設樸實，就連斑駁的壁面也成為該店的「裝潢」元素之1。（記者黃美珠攝）

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