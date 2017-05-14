蘭勁舞力14校快閃演出 舞出對媽媽的感謝
2017-05-14 20:39
蘭勁舞力14校聯合舞展最後快閃宣傳，舞出對媽媽的感謝。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］「蘭勁舞力」14校聯合舞展即將於6月4日在中興文創園區舉行，今天學生們在羅東中山公園快閃演出，30多名學生帶著紅色康乃馨，以街舞跳出對媽媽的感謝，主辦人李曼萍表示，活動能夠順利舉辦，除了學生們辛苦練習，更要感謝家人的支持。
從今年2月份開始，蘭勁舞力團隊連續4個月在宜蘭知名景點進行快閃街舞活動，2月份在礁溪湯圍溝公園、3月份在宜蘭幾米公園、4月份則是在宜蘭新月廣場精靈鐘下，今天配合母親節，學生們再度齊聚，在羅東中山公園跳出對媽媽的感謝。
南澳高中、宜蘭高商，羅東高工，羅東高商，蘭陽技術學院、聖母專校6所學校、30名學生，大家帶著一朵朵紅色康乃馨，慢慢步行到廣場，突然音樂聲響起，各校跳起自己擅長的街舞舞風，Popping、girl style和free style等等，大家一起跟著歌曲哼唱，把舞蹈獻給媽媽，最後也把一朵朵康乃馨，獻給駐足觀看的媽媽們，場面溫馨。
舞展主辦人李曼萍表示，活動籌備一年多以來，除了同學們辛苦的練習舞蹈，更重要的是他們獲得家人支持，今天最後一波快閃活動剛好是母親節，許多同學的媽媽也都到場看他們演出，希望透過這個機會，好好謝謝同學們的媽媽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 40條母親節蛋糕已訂不取 老闆免費送賺福報
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 不明原因體重減輕... 當心「糖尿病」上身
- 她愛心認助20年 受助生感恩送愛「第二個媽媽」
- 虎航招空服 要60來5000人
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾向老公說...
- 【往事留聲機】 送媽媽出國去
- 別阻止哥彈鋼琴！ 普廷與習近平會面秀音樂才華
- 妙齡女酒後男摸臀 男子派出所下跪求神原諒
- 自由廣場》中國世衛幹事長
- 蔡英文：當總統滿辛苦 常被罵得承擔
- Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？
- 二代艦進入中年 性能提升須加快
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說...
- 台八演員標籤霸凌 陳珮騏躋身電影咖自卑
- 馬德里網賽》最棒母親節！辛然配馬德里封后
- 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
- 愛喲我的媽! 楊家維健康出賽 媽媽樂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Attack affects computer systems worldwide
- 星期專論》才女自殺和騙子文化！
- 中職》洪總過生日 餵球員吃草莓
- 小英臉書慶祝母親節 留言處卻被改裝車友灌爆
- MLB》紅雀馬丁尼茲投打俱佳 小熊落難勝率剩五成 （影音）
- （影音）周湯豪心疼比莉罹癌 獻唱《媽寶》惹淚崩
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 北市南港大樓濃煙竄出 消防隊灌救中
- （專訪）台日混血表特正妹 慘遭養父關雞籠
- 看見警車迴轉落跑 他藏槍毒還是「4條通」
- MLB》拿大約就建功！哈波9下開轟向費城人說再見（影音）
- 吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據
- 卓文萱長角變怪物 放膽抓男粉肌肌
- MLB》滑壘新規則再惹議 小熊王牌嗆棒球變軟弱（影音）
- 布蘭妮台灣首唱吸海外粉 下週搶先曝光...
- 洪秀柱：台獨絕不會是我的選項
- 鄭進一撇不合吳宗憲 「罵他剛好而已」
- NBA》格林防守數據多驚人 兩張圖片告訴你
- 生了！主播曾控醫療疏失 鄉民歪樓恭喜醫師
- 咘咘摳鼻Bo妞嘴邊肉溢出 賈家五媚娘超萌
- 布蘭妮本尊臉書催票 來台撈金開賣售6成
- 〈看門道評味道〉再忙也可以開伙
- 林明禎失聯帥父10年 17年僅見1次
- MLB》岩隈久志右肩發炎恐休6週 水手先發僅1人健康
- 義大利船難 落跑船長判16年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蘭勁舞力14校快閃演出 舞出對媽媽的感謝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分