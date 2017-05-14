蘭勁舞力14校快閃演出 舞出對媽媽的感謝

蘭勁舞力14校聯合舞展最後快閃宣傳，舞出對媽媽的感謝。（記者簡惠茹攝）

2017-05-14 20:39

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「蘭勁舞力」14校聯合舞展即將於6月4日在中興文創園區舉行，今天學生們在羅東中山公園快閃演出，30多名學生帶著紅色康乃馨，以街舞跳出對媽媽的感謝，主辦人李曼萍表示，活動能夠順利舉辦，除了學生們辛苦練習，更要感謝家人的支持。

從今年2月份開始，蘭勁舞力團隊連續4個月在宜蘭知名景點進行快閃街舞活動，2月份在礁溪湯圍溝公園、3月份在宜蘭幾米公園、4月份則是在宜蘭新月廣場精靈鐘下，今天配合母親節，學生們再度齊聚，在羅東中山公園跳出對媽媽的感謝。

南澳高中、宜蘭高商，羅東高工，羅東高商，蘭陽技術學院、聖母專校6所學校、30名學生，大家帶著一朵朵紅色康乃馨，慢慢步行到廣場，突然音樂聲響起，各校跳起自己擅長的街舞舞風，Popping、girl style和free style等等，大家一起跟著歌曲哼唱，把舞蹈獻給媽媽，最後也把一朵朵康乃馨，獻給駐足觀看的媽媽們，場面溫馨。

舞展主辦人李曼萍表示，活動籌備一年多以來，除了同學們辛苦的練習舞蹈，更重要的是他們獲得家人支持，今天最後一波快閃活動剛好是母親節，許多同學的媽媽也都到場看他們演出，希望透過這個機會，好好謝謝同學們的媽媽。