桃市宇鴻焚化爐清運停擺 千噸垃圾泡水飄惡臭

2017-05-14 20:24

［記者陳昀／桃園報導］位於大園、蘆竹交界，因污染滲眉埤被市府勒令停工的宇鴻科技焚化廠前年6月被勒令停工，環保局也強制代清殘餘的數千噸廢棄物，但市議員郭麗華最近接獲反映，垃圾清運已停擺，飄散出的惡臭也讓居民苦不堪言；桃園市環保局解釋說，因垃圾量比原先預估多，將動支第二預備金，最快6月下旬展開第二階段清理，目標今年底前清運完畢。

「居民的另一個噩夢！」郭麗華指出，市府勒令宇鴻停工並介入代清垃圾，讓許多居民以為此事即將解決、彷彿見到一線曙光，但5月初開始，許多居民陸續發現工程停擺，惴惴不安。

她說，由於去年10月底宇鴻發生火災，廠區許多門窗因悶燒爆裂，儲坑也因救火積水，期間還歷經颱風、大雨等，垃圾因為泡水和天氣變熱而惡臭加劇、滋生蚊蟲，許多民眾索性繞道而行，但鄰近的蘆竹里、長興里住戶無處可逃，只能期盼垃圾清運完畢那一天趕快來臨。

環保局長沈志修表示，原本預估儲坑內約有2000公噸廢棄物，第一階段標案耗資4400萬元，已清除3800公噸垃圾，但用罄預算後發現，儲坑內至少還有1250公噸垃圾，環保局打算動用第二預備金，正在進行行政程序，也會持續加強環境消毒，而這些花費，後續都會向業者求償。

環保局事業廢棄物管理科長梁開忠補充說，要處理剩餘的廢棄物及廢液，預計還需要3700萬元經費，順利的話，最快5月下旬招標、6月下旬啟動第二階段清理，目標今年11月清運完畢。

郭麗華對此表示，雖然環保局已盡力協助解決問題，但此事拖延多年，惡臭也不是靠噴灑消毒水就能解決，希望環保局因應特殊狀況，精簡行政程序、加快速度，還給附近居民正常的生活環境。