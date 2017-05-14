| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
為了1條魚 釣客上演全武行賠上一條命 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

指尖陀螺不擾上課 這間學校「自己的玩具自己印」

指尖陀螺近來在校園蔚為風潮，也衍伸各種玩法。（記者陳彥廷攝）

2017-05-14  20:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕指尖陀螺發明問世已久，但最近又於台灣的國小學校中瘋傳，人手「至少」1支，再度蔚為風潮，但也有的小朋友耐不住性子，在課堂上就把玩，反成為課堂紛擾，不過這間學校可是將指尖陀螺融入3D列印課程，「自己的玩具自己作」。

指尖陀螺據悉於1997年就已發明，現在又在校園裡成為瘋狂小物，有些專家及諮商師認為這種陀螺可幫助學童發洩精力，提升注意力，但若成課堂的困擾，恐怕就不是推廣原意，屏東縣佳冬國小則是透過3D列印課程，要小朋友自己印出骨架組裝。

該校3D列印理念教師羅培仁說，孩子在玩指尖陀螺一般先從比誰轉得久外，也衍伸出各種如放在鼻子上或是單手雙陀螺的玩法，但光是如何轉比較久，從力臂到結構的重量，如重量越重，慣性越強，陀螺也才有可能轉得更持久，這些都是科學的基礎，透過3D列印，學童更能從實物中體會差異。

羅培仁表示，由於骨架自製，中間金屬製的培林（軸承）就能自由選擇，而學童現在在基礎科學外，還更要在力臂末端的造型花工夫，不少學童已選好未來要列印的造型，還要兼顧轉得久，更是試誤學習的一部分。

本週末適逢母親節，該校就在母親節晚會義賣校方自製的指尖陀螺，30個「用料實在」的陀螺馬上一掃而空，而所得除作為3D列印課程基金，更捐出40%予弱勢小朋友。

廣告
  • 佳冬國小學童義賣自製3D列印的指尖陀螺。（記者陳彥廷攝）

    佳冬國小學童義賣自製3D列印的指尖陀螺。（記者陳彥廷攝）

  • 指尖陀螺近來在校園蔚為風潮。（記者陳彥廷攝）

    指尖陀螺近來在校園蔚為風潮。（記者陳彥廷攝）

  • 佳冬國小有自製3D列印指尖陀螺的課程。（記者陳彥廷攝）

    佳冬國小有自製3D列印指尖陀螺的課程。（記者陳彥廷攝）

  • 佳冬國小學童義賣自製3D列印的指尖陀螺。（記者陳彥廷攝）

    佳冬國小學童義賣自製3D列印的指尖陀螺。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 3D列印 指尖陀螺 母親節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：指尖陀螺不擾上課 這間學校「自己的玩具自己印」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.