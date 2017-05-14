指尖陀螺不擾上課 這間學校「自己的玩具自己印」

指尖陀螺近來在校園蔚為風潮，也衍伸各種玩法。（記者陳彥廷攝）

2017-05-14 20:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕指尖陀螺發明問世已久，但最近又於台灣的國小學校中瘋傳，人手「至少」1支，再度蔚為風潮，但也有的小朋友耐不住性子，在課堂上就把玩，反成為課堂紛擾，不過這間學校可是將指尖陀螺融入3D列印課程，「自己的玩具自己作」。

指尖陀螺據悉於1997年就已發明，現在又在校園裡成為瘋狂小物，有些專家及諮商師認為這種陀螺可幫助學童發洩精力，提升注意力，但若成課堂的困擾，恐怕就不是推廣原意，屏東縣佳冬國小則是透過3D列印課程，要小朋友自己印出骨架組裝。

該校3D列印理念教師羅培仁說，孩子在玩指尖陀螺一般先從比誰轉得久外，也衍伸出各種如放在鼻子上或是單手雙陀螺的玩法，但光是如何轉比較久，從力臂到結構的重量，如重量越重，慣性越強，陀螺也才有可能轉得更持久，這些都是科學的基礎，透過3D列印，學童更能從實物中體會差異。

羅培仁表示，由於骨架自製，中間金屬製的培林（軸承）就能自由選擇，而學童現在在基礎科學外，還更要在力臂末端的造型花工夫，不少學童已選好未來要列印的造型，還要兼顧轉得久，更是試誤學習的一部分。

本週末適逢母親節，該校就在母親節晚會義賣校方自製的指尖陀螺，30個「用料實在」的陀螺馬上一掃而空，而所得除作為3D列印課程基金，更捐出40%予弱勢小朋友。