「端午限定」來了！「光耀福鹿溪」今晚點燈！
「光耀福鹿溪」是端午節限定版的風景。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕這款風景只有「端午限定」！錯過端午節，只好再等明年的「光耀福鹿溪」！
中台灣端午節的年度盛事「鹿港慶端陽」系列活動，今天由「龍王祭」與「夜間點燈」來揭開序幕，由於去年鹿港龍舟賽改到夜間舉行，「夜的龍舟」在燈光點綴下令人驚豔，今年將擴大到「夜的鹿港」，藝術街燈將點亮公會堂與老街夜空，讓鹿港「越夜越美麗」！
魏明谷今天晚間在福鹿溪主持點燈儀式宣布，「鹿港慶端陽」每年都要有所創新，明年將辦理「兩岸拔河」，增加活動的趣味性，同時也要把燈海從福鹿溪比賽場地延伸到彰水路端，讓遊客一下中山高速公路埔鹽系統交流道，就可以循著燈海來看龍舟！
鹿港划龍舟不只是結合民俗活動，最特別的是「龍王祭」民俗儀式，今天上午由彰化縣長魏明谷、龍舟委員會主委林聖哲議員等人與會，先到龍山寺恭迎「龍王尊神」起駕，再到天后宮恭迎「水仙尊王」，祈求比賽一切順利，而龍舟也會參與恭迎行列，在「畫龍點睛」、下水之前，由社團人員推著龍舟「陸上行舟」，民俗藝陣也踩街進行表演。
鹿港龍舟賽在前年重返福鹿溪，去年改為夜間競賽，由於比賽河道較窄，適合坐在福鹿溪兩側觀賞龍舟賽，觀賞人氣大增；魏明谷表示，今年不只是「夜的龍舟」、「光耀福鹿溪」，更要擴大到「夜的鹿港」，將推出公會堂「光雕秀」，讓更多人認識鹿港晚上另一種的慢活遊玩樂趣。
鹿港鎮長黃振彥表示，今年「鹿港慶端陽」主軸活動集中在端午節的4天連假，除了划龍舟以外，還有南北管音樂戲曲、魯班公宴等活動，歡迎民眾一同來鹿港體驗最有傳統味的端午節。
「光耀福鹿溪」是端午節限定版的風景。（記者劉曉欣攝）
鹿港龍舟夜間發亮就是靠LED燈。（記者劉曉欣攝）
鹿港龍舟夜間發亮就是靠LED燈。（記者劉曉欣攝）
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標題：「端午限定」來了！「光耀福鹿溪」今晚點燈！
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