| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

「端午限定」來了！「光耀福鹿溪」今晚點燈！

「光耀福鹿溪」是端午節限定版的風景。（記者劉曉欣攝）

2017-05-14  19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這款風景只有「端午限定」！錯過端午節，只好再等明年的「光耀福鹿溪」！

中台灣端午節的年度盛事「鹿港慶端陽」系列活動，今天由「龍王祭」與「夜間點燈」來揭開序幕，由於去年鹿港龍舟賽改到夜間舉行，「夜的龍舟」在燈光點綴下令人驚豔，今年將擴大到「夜的鹿港」，藝術街燈將點亮公會堂與老街夜空，讓鹿港「越夜越美麗」！

魏明谷今天晚間在福鹿溪主持點燈儀式宣布，「鹿港慶端陽」每年都要有所創新，明年將辦理「兩岸拔河」，增加活動的趣味性，同時也要把燈海從福鹿溪比賽場地延伸到彰水路端，讓遊客一下中山高速公路埔鹽系統交流道，就可以循著燈海來看龍舟！

鹿港划龍舟不只是結合民俗活動，最特別的是「龍王祭」民俗儀式，今天上午由彰化縣長魏明谷、龍舟委員會主委林聖哲議員等人與會，先到龍山寺恭迎「龍王尊神」起駕，再到天后宮恭迎「水仙尊王」，祈求比賽一切順利，而龍舟也會參與恭迎行列，在「畫龍點睛」、下水之前，由社團人員推著龍舟「陸上行舟」，民俗藝陣也踩街進行表演。

鹿港龍舟賽在前年重返福鹿溪，去年改為夜間競賽，由於比賽河道較窄，適合坐在福鹿溪兩側觀賞龍舟賽，觀賞人氣大增；魏明谷表示，今年不只是「夜的龍舟」、「光耀福鹿溪」，更要擴大到「夜的鹿港」，將推出公會堂「光雕秀」，讓更多人認識鹿港晚上另一種的慢活遊玩樂趣。

鹿港鎮長黃振彥表示，今年「鹿港慶端陽」主軸活動集中在端午節的4天連假，除了划龍舟以外，還有南北管音樂戲曲、魯班公宴等活動，歡迎民眾一同來鹿港體驗最有傳統味的端午節。

「光耀福鹿溪」是端午節限定版的風景。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍舟夜間發亮就是靠LED燈。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍舟夜間發亮就是靠LED燈。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 福鹿溪 端午節 鹿港 點燈 龍舟賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：「端午限定」來了！「光耀福鹿溪」今晚點燈！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.