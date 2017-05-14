慈濟浴佛大典 蔡英文、馬英九、柯文哲出席祈福

總統蔡英文出席慈濟浴佛大典。（記者陳志曲攝）

2017-05-14 19:48

〔記者張議晨／台北報導〕慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一，慈濟基金會每年皆舉辦「全球浴佛大典」，今晚在中正紀念堂舉辦浴佛大典。由128位佛教長老法師敲鐘，結合600位年輕人擊鼓，鐘鼓齊鳴，引領全場逾兩萬人虔誠念心，為台灣、全球祈福天下無災難。

慈濟基金會今晚在中正紀念堂廣場舉辦浴佛大典，全場超過2萬人虔誠念心祈福，包括總統蔡英文、前總統馬英九，及多國在台大使都應邀出席，台北市長柯文哲則率市府一級主管出席浴佛。但蔡、馬、柯3人位子並未安排一起，在典禮上並無機會互動。

慈濟基金會表示，今年在兩廳院藝文廣場的浴佛大典，是以「立體琉璃同心圓」展現法輪常轉，人間菩薩不斷湧入的精神。而中正紀念堂前廣場，則以今年慈濟創辦51周年的「51」、「TZU CHI」、「竹筒」、「歲月」等字樣、圖形，展現慈濟人文精神。

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