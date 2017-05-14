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生育年齡後延 屏東未婚媽媽比率全國第3
2017-05-14 22:45
〔記者邱芷柔／屏東報導〕沒有薪水且全年無休的「媽媽」，是世界上最偉大的職業，根據屏東縣政府民政處統計，屏東縣去年新生兒共有5125人，生下第1胎的媽媽共有2501人，其中以32歲首當媽媽的人數最多，而在少子化當下，去年生下第6胎的媽媽有13人，統計資料也顯示，屏東地區非婚生子人數比率仍是全國第3。
內政部統計分析，由於台灣人越來越「晚婚」，直接影響當「媽媽」的年齡往後遞延，屏東地區去年初為人母的年齡最多為32歲，其次是28歲，再來是30歲及26歲。
屏東去年新生兒中，本國籍媽媽有4763人，中國港澳地區籍媽媽則有143人，其他外國籍的媽媽則有223人，外籍媽媽比率達7.14%，比全國6.18%還高。
而屏東去年生產最高齡的媽媽是45歲，年紀最輕的媽媽則未滿15歲，未成年媽媽有43人，統計資料也顯示，屏東去年非婚生新生兒有341人，占總出生比率6.65%，位居全國第3，僅次於台東與花蓮。
縣府社會處表示，目前縣府有全面性的個案服務，針對未成年懷孕少女、及未成年父母家庭等，提供就學、就業、經濟、育兒及親子教育等協助，社工人員會透過個案需求進行評估，轉介網絡內合適的資源進行扶助。
勵馨基金會屏東分事務所督導林易葳也表示，未成年、未婚懷孕常會帶給自己與家庭很大的衝擊與心理壓力，目前每年在屏東地區約服務150名未成年、未婚媽媽，在溫馨5月，也鼓勵民眾透過與機構聯繫，以捐款、捐助物資等方式給予關懷。
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