| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

生育年齡後延 屏東未婚媽媽比率全國第3

2017-05-14  22:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕沒有薪水且全年無休的「媽媽」，是世界上最偉大的職業，根據屏東縣政府民政處統計，屏東縣去年新生兒共有5125人，生下第1胎的媽媽共有2501人，其中以32歲首當媽媽的人數最多，而在少子化當下，去年生下第6胎的媽媽有13人，統計資料也顯示，屏東地區非婚生子人數比率仍是全國第3。

內政部統計分析，由於台灣人越來越「晚婚」，直接影響當「媽媽」的年齡往後遞延，屏東地區去年初為人母的年齡最多為32歲，其次是28歲，再來是30歲及26歲。

屏東去年新生兒中，本國籍媽媽有4763人，中國港澳地區籍媽媽則有143人，其他外國籍的媽媽則有223人，外籍媽媽比率達7.14%，比全國6.18%還高。

而屏東去年生產最高齡的媽媽是45歲，年紀最輕的媽媽則未滿15歲，未成年媽媽有43人，統計資料也顯示，屏東去年非婚生新生兒有341人，占總出生比率6.65%，位居全國第3，僅次於台東與花蓮。

縣府社會處表示，目前縣府有全面性的個案服務，針對未成年懷孕少女、及未成年父母家庭等，提供就學、就業、經濟、育兒及親子教育等協助，社工人員會透過個案需求進行評估，轉介網絡內合適的資源進行扶助。

勵馨基金會屏東分事務所督導林易葳也表示，未成年、未婚懷孕常會帶給自己與家庭很大的衝擊與心理壓力，目前每年在屏東地區約服務150名未成年、未婚媽媽，在溫馨5月，也鼓勵民眾透過與機構聯繫，以捐款、捐助物資等方式給予關懷。

廣告
  • 全年無休的「媽媽」是世界上最偉大的職業。圖片與內文無關。（記者邱芷柔攝）

    全年無休的「媽媽」是世界上最偉大的職業。圖片與內文無關。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 未婚媽媽 母親節 非婚生子
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：生育年齡後延 屏東未婚媽媽比率全國第3


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.