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看父親家暴耳濡目染 高一女受協會關懷大好轉
2017-05-14 22:36
〔記者王俊忠／台南報導〕出身單親家庭的高一女生小莉，小時候曾目睹父親家暴母親，竟仿學父親言語暴力，兩年前小莉到台灣觸愛協會接受輔導，對教師、社工都不友善，經過協會師長用心陪伴、關懷傾聽，小莉性情有明顯改善，連其父親都漸認同協會輔導功能。今天，小莉與學員們一起表演音樂才藝、祝賀協會新園地啟用。
觸愛協會會址從南市東區長榮路遷到勝利路，裝修工程經費需六百多萬元，都靠各界捐款幫忙；好帝一食品公司也捐五十萬元贊助。
小莉是在念國二時來到觸愛協會，老師與社工發現小莉從小在家暴家庭長大，耳濡目染也學會父親的言語暴力，對協會老師或志工都不友善，性格也懶散。但在協會人員用心陪伴、關懷輔導與常傾聽其心聲，並鼓勵她學演奏樂器才藝，兩年來，小莉往好的方向改變，目前是觸愛志工隊的隊長，她還想升大學時改念社工，盼能服務、回饋社會。
觸愛協會新址遷到東區勝利路（勝利國小大門斜對面），今天協會利用母親節舉行新址啟用與學員才藝成果發表，擔任鍵盤手的小莉與其他受輔導的學員分別上台表演，展現學習成果與自信。
觸愛協會執行長張鴻聲表示，今天也安排小學員為長輩洗腳、牢記親恩，十三年來，該會已幫助逾一千兩百位兒童與家庭走出困境，在協會遷址後總算有一個較穩定的園地陪伴這些弱勢、偏差孩子，有課輔園地、心理諮商室、休閒輔導空間、才藝教室與能量補給站，這處觸愛園地裝修費用需要六百萬多元，迄今還有約兩百萬元的資金缺口，需要各界一起奧援。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
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