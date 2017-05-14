這本書寫到瞎眼及家破人亡！ 作者過世後才出版

2017-05-14 22:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館目前正舉行「望見南方」特展，其中展出珍藏的「安波那博物誌」，作者為荷蘭植物學家朗佛安斯，為編寫此書自己瞎眼、妻女雙亡，兒子繼續寫，可惜出版時原作者已過世，戲劇化的命運增添大家對此書的好奇。

國立台灣圖書館內珍藏日治時期台灣總督府圖書館藏之外，其實還蒐藏當時位於台灣的「南方資料館」所有的珍貴史料，當時台灣被日本視為「南進基地」，希望能整合整個東南亞國家的資源與礦產，並打造「大東亞共榮圈」的願景，台圖時值「台灣學研究口心」成立10週年之際，展示相關珍貴史料，也正好呼應政府的南向政策，今昔對照，饒富趣味。

台灣總督府於1940年，喊出推動「大東亞共榮圈」的願景，日人在台企業家後宮信太郎捐贈1百萬日圓成立「南方資料館」，專職典藏南方資料，戰後清點所藏東南亞資料達四萬兩千餘冊。

台圖編審蔡蕙頻說，館方在此次特展中特別公開展示一本1705年於荷蘭阿姆斯特丹出版的「安波那博物誌」，作者為生於德國的荷蘭植物學家朗佛安斯，他對於動植物充滿興趣，因受僱於荷蘭東印度公司，1653年來到蘭領東印度（今印尼）的安波那島（今印尼安汶島），著手進行蘭領東印度的第一本動植物圖鑑。

朗佛安斯因長期在強烈的日光下工作造成雙眼失明，仰賴其妻女為其描繪標本，沒想到其妻女又在一次強烈地震因房舍坍塌而喪生，只好靠他的兒子繼續完成編纂工作。就在即將接近完成之際，手稿卻又因祝融而付之一炬，他仍然不放棄地繼續不懈調查，終於完成，1705年在荷蘭阿姆斯特丹出版這本「安波那博物誌」。

遺憾的是，朗佛安斯本人在1702年過世，終其一生皆未能看到自己的畢生心血問世，國立台灣圖書館所藏的「安波那博物誌」，是出版於荷蘭阿姆斯特丹的稀有初版中的其中一本，不僅深具史料價值，這也是當時全日本（含台灣）唯一的一本，特別在這次特展中首度公開與世人見面。