無人要報考加上退休潮 雲林偵查佐大缺人

雲林縣警察局無人要報考偵查佐，讓各分局偵查隊人力吃緊。（記者廖淑玲攝）

2017-05-14 22:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣警察局無人要報考偵查佐，加上年金改革，衝擊帶動下半年員警的退休潮，讓偵查佐缺額愈來愈嚴重，員警寧願選擇留在基層，不用沒日沒夜，「妻兒顧的到」，凸顯偵查佐的辛酸。

雲林縣6個分局偵查佐總缺額約20人，但若扣除部份人員充任民意代表隨扈，或到警官班受訓，尤其下半年至少有近10人申請退休，實質缺額更多，大伙兒忍不住自我調侃偵查佐是「屎缺」，當然沒人要報考。

雲林縣6個分局偵查隊，如虎尾6小隊，加隊長、副隊長編制26人，現有22人，1人支援隨扈，今年下半年至少5人申退；北港分局編制18人、4小隊，不足4人，2人支援隨扈、1人警官班受訓，2人長期病假，戲稱未來小隊長恐比偵查佐多。

偵查佐沒人想幹，一名已退休的偵查隊小隊長說，偵查佐就是「刑警」，以前績效至上，為獲取重大情報排班自由，沒人管、可機動與線民經營關係時間彈性，破案後有榮譽感成就感，被視為偶像英雄，明星刑警連走路都有風。

近年來因警界風紀案頻傳，督察嚴格管控偵查佐、小隊長班表，時間被綁死，但案子、公文、績效一樣都沒少，刑案發生時，不能像第一線派出所警員，時間到就下班，遇到強盜、殺人等重大治安事件破案壓力更大，被逼得「沒日沒夜」，加上只多出5000多元津貼，對比派出所基層警員「時間到就能下班」，沒誘因很多人寧選擇留在基層，至少照顧到家庭。