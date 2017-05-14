金山蹦火仔漁船首航 船主：青鱗魚回來了！

金山蹦火仔捕魚作業9日起3艘漁船展開捕魚作業，15日第4艘的永漁發168號加入蹦火仔捕魚作業；像圖片中青鱗魚在海面上跳動盛況，又將在北海岸海面上上演。（新北市政府農業局提供）

2017-05-14 19:19

〔記者俞肇福／新北報導〕北海岸漁業盛事「蹦火仔」捕魚活動，9日展開，去年「德翔台北」油污北海岸事件造成青鱗魚銳減，不過，今年的首發船作業返航，船主開心的說「回來了」！「青鱗魚都回來了」！

金山區漁會常務監事簡銀柱說，金山「蹦火仔」捕魚作業，目前共有4艘，也是全國僅有，當地漁民利用電石或電土，加水產生乙炔，「蹦」的一聲，瞬間點燃火炬，此時，青鱗魚受光吸引，瘋狂跳出水面，漁民以叉手網撈捕跳躍起來的青鱗魚，因點火時產生巨大的「蹦」聲響，故得名為「蹦火仔」。

「蹦火仔」漁法只在夜間進行作業，現今大都在農曆4月後出海至白露結束，捕魚作業大多在北海岸近海；由於「蹦火仔」捕魚作業，青鱗魚瘋狂追逐火光，萬魚群躍海面的壯觀畫面，曾獲國家地理雜誌攝影大獎，每年一到捕魚季節，北海岸的公路上，入夜後總是有攝影者枯守整夜，只為了那動人的幾秒鐘，拍下震撼的瞬間。

北海岸在地人文體驗平台召集人郭慶霖說，4艘蹦火仔作業漁船中，富吉268號與全勝二號5月9日出海作業，揭開今年蹦火仔捕魚作業，漁獲量共有500多簍青鱗魚，明順8號10日也加入，最後一艘的永漁發168號，將於15日加入捕魚行列；目前捕撈作業情況良好，遊客今年有機會看到青鱗魚追火光的盛況。

由於往年金山蹦火仔活動，都在端午節前夕盛大宣傳，今年遲遲未見動靜，想看蹦火仔的民眾以為停辦，新北市政府漁業及漁港事業管理處處長汪昭華澄清說，今年因為閏6月，他們與漁會、區公所開會討論，目前活動日期暫定6月中旬，至於往年在漁港岸邊賞蹦火仔活動，因為港裡的青鱗魚太少確定取消，想看的民眾必須報名搭乘娛樂船出海欣賞。

汪昭華說，青鱗魚屬於洄游性魚類，德翔台北油污影響較大的是屬於岸際的貝類、海藻等，從今年出海的漁船捕撈的漁獲來看，油污對青鱗魚沒有影響。