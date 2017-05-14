印尼傑尼龜長這樣？日本網友看了直呼猥褻

網友在印尼看到的傑尼龜玩偶。（圖擷自推特）

2017-05-14 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕最近精靈寶可夢風潮不斷，就有日本網友在推特貼出印尼看到的傑尼龜玩偶，然而這個玩偶的奇特外貌卻引來眾人熱議，更被認為猥褻。

這個傑尼龜不但少了龜殼，身體也非原本的圓滾滾模樣，反而變是一條淺藍色的棒狀物。在這隻棒狀傑尼龜布偶後方，還有卡通《寵物當家》裡的角色布偶，但身體也同樣變成奇怪的棒狀。

這樣變形的傑尼龜布偶引來許多網友討論，有人直言「看起來超猥褻阿。」更有網友幽默留言，「這不會是阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲吧？」