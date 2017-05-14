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家庭主婦變身畫家 她的作品有職業水準

梁馨文習畫5、6年來，已累積100多幅作品。（記者陳昀攝）

2017-05-14  20:32

［記者陳昀／桃園報導］家庭主婦變身畫家！家庭主婦梁馨文，起初因兒子要報考美術班而陪著學畫，未料自己越畫越有興趣，作品逐漸趨近職業水準，即日起至5月21日她在市府文化局1樓大廳舉辦個人油畫展，共展出50件作品，她也捐出部分畫作給桃園市自閉症協進會義賣。

梁馨文表示，她雖然是家庭主婦，但平常生活忙碌，喜歡栽種花卉、旅遊、交朋友，是在啟蒙老師──桃園市美術協會前理事長陳俊卿帶領下開發潛能，並決定全心投入創作，把生活點滴化為美麗畫作，5、6年來已累積100多幅作品。

市長鄭文燦也讚許說，梁馨文雖是業餘創作，卻很有職業水準，市府會積極開放各展覽空間，讓更多業餘畫家、藝術創作者互相交流、激盪，進而產生更多傳世作品。

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  • 梁馨文習畫5、6年來，已累積100多幅作品。（記者陳昀攝）

    梁馨文習畫5、6年來，已累積100多幅作品。（記者陳昀攝）

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