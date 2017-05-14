珍愛基隆潮境 10萬尾魚苗放流

基隆市政府14日舉辦潮境保育區週年慶暨親子魚苗放流活動。超過60艘漁船、帆船、遊艇，共同前往基隆嶼附近海域放流魚苗10萬尾。（圖為基隆市政府提供）

2017-05-14 19:00

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〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府為了慶祝潮境保育區設置1週年，14日舉辦潮境保育區週年慶暨親子魚苗放流活動。超過60艘漁船、帆船、遊艇，共同前往基隆嶼附近海域放流魚苗10萬尾，為復育漁業資源盡一份心力；市長林右昌感謝官方與民間夥伴攜手，讓基隆市成立全國首個保育區。林右昌說，他6月將親自到潮境保育區潛水，從水下觀看復育現況。

主辦的基隆市政府產發處出動空拍機拍攝，600多位參與民眾排成一字型人龍，向空拍機揮手，大喊「潮境保育區1歲生日快樂」；隨後來自各地的親子團體及產、官、學各界搭乘娛樂漁船、遊艇與來自國內外的帆船共同出海，至基隆嶼附近海域放流魚苗，大人、小孩一同放流黃鰭鯛及嘉鱲魚苗，合計10萬尾。

建德幼兒園小朋友黃湘晴，童言童語的跟水桶中的小魚苗說掰掰，黃湘晴說：「小魚苗，你們要到大海中生活，大海很危險，要自己小心，我們基隆有個潮境保育區，保育區裡的魚都不會被抓，希望能在那裡遇見你」。黃湘晴跟小魚苗的談話，讓一旁的爸媽很感動。

基隆海洋巡守隊14日同時成軍，基隆市長林右昌授旗給巡守隊，由隊長林新永接下巡守責任；林新永說，潮境灣設置保育區，地方上有反彈聲浪，他個人參與海洋巡守隊也受到壓力，但是，從長遠的眼光來看，這是要做的事，也希望大家能諒解，為了海洋資源永續與給下一代美好的環境。