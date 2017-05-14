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跨業合作 機捷首列廣告彩繪列車上路

桃園捷運公司拓展業外收入，與跨領域業者合作，在列車張貼、彩繪廣告。（桃捷公司提供）

2017-05-14  19:02

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園捷運公司拓展業外收入，與跨領域業者合作，在列車張貼、彩繪廣告，首批與旅行業者、雲端銀行業者合作的廣告彩繪列車，今天完工，明天起開始載客1個月，桃捷公司表示，與跨領域業者合作，打造不同風格、專屬的機捷彩繪列車，可增加品牌曝光率，除拓展商機也妝點捷運系統。

首批廣告彩繪列車直達車、普通車各一列，普通車是與旅行業者合作、直達車與雲端銀行業者合作，外部車身都用彩繪廣告貼紙包覆，內部車廂的車門貼、窗貼、橫幅廣告、U型貼、手拉環等，也都有廣告裝飾，讓機捷大變身。

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