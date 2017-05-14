星空聯盟推哩程百萬富翁競賽 贏家可免費飛日韓40趟

星空聯盟慶20週年推哩程百萬富翁競賽活動，贏家可免費飛日韓40趟。（圖：長榮航空提供）

2017-05-14 21:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕星空聯盟為慶創立20周年，將與28家成員航空公司共同推出「哩程百萬富翁競賽」全球活動，從2017年5月14日起至7月31日止，民眾僅需於期限內分享旅程中最喜愛的文化體驗，即有機會獲得其指定航空公司的百萬飛行哩程。若拿百萬哩程搭乘長榮航班，可免費飛往大阪、首爾等地40趟。

長榮航空表示，想參加「哩程百萬富翁競賽」民眾，只需於活動官網（www.staralliance.com/mileagemillionaire）完成簡單4步驟。首先選擇想贏取100萬哩的星空聯盟程航空公司，並輸入會員卡號，上傳一張自拍照及最愛的文化體驗照片，簡短描述個人希望分享的文化探索及與星空聯盟「連結世界旅人與文化」的關聯性，最後留下聯絡方式即可。活動評審流程將由《國家地理》執行，預計於2017年9月28日公布得獎名單。全球總計將選出21個哩程百萬富翁，長榮航空則有其中1個名額。

百萬哩程是什麼概念呢？以長榮航空目前的哩程兌換來看，台灣飛往大阪、福岡、沖繩、首爾、宿霧、新加坡來回機票都只要2萬5千哩，等於一個人可以飛40趟；飛往胡志明、曼谷、馬尼拉指定航班則只要2萬哩，更可以免費飛50趟。

所有參賽作品將針對照片的拍攝品質及其他標準進行簡單的審核及篩選，獲得核准的參賽作品將公布於星空聯盟此次活動的「文化體驗互動地圖」競賽頁面，為世界各地的旅客提供「行家精選」的旅行建議。