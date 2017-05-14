桃市0-5歲幼兒辦第1張借閱證 送閱讀禮袋

2017-05-14 19:06

［記者陳昀／桃園報導］新手家長準備好送給孩子的第一本書了嗎？為了推廣幼兒閱讀，桃園市立圖書館邀請專業工作室設計「紅色閱讀禮袋」，即日起家長帶0至5歲幼兒首次申辦借閱證，或辦理出生登記即可獲得，限量1萬8千份、送完為止。

市立圖書館館長蔡志揚指出，活動對象限定設籍桃園市、0到5歲的嬰幼兒，家長可帶著幼童，憑戶口名簿到各圖書分館辦理首張借閱證，或到各區戶政事務所辦理新生兒出生登記，皆可領取閱讀禮袋，但不可重複領取。

他說，閱讀禮袋推行多年、反應良好，今年邀請砌田設計工作室設計出外觀時尚的紅色閱讀禮袋，不但容量大、好搭配，裡面還附贈一本適合嬰幼兒閱讀的圖畫書，希望讓桃園的孩子們從小養成閱讀習慣。詳情可查詢圖書館網站，或電洽：（03）332-2592轉8409。