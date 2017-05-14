快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
先嗇宮神農文化祭 奉茶、洗腳過溫馨母親節
2017-05-14 18:29
「2017先嗇宮神農文化祭慶典暨母親節報親恩」今天在三重先嗇宮舉行。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕三重先嗇宮是市定古蹟，也是地方信仰中心，主祀神農大帝。今天適逢母親節，近期開跑的「2017先嗇宮神農文化祭慶典」系列特別帶入「母親節報親恩」，由學校團體、與會民眾在現場為媽媽奉茶、洗腳展現子女心意；平常在三重地區為獨居長者送餐點的志工隊也在其中，視獨居長者如至親，為他們奉茶、洗腳，感受母親節溫馨氣氛。
先嗇宮董事長李乾龍說，三重地區志工隊長期為獨居長者送餐，迄今15年不間斷，許多志工都已經將獨居長輩當成自己的親人，所以在母親節這天，特別邀獨居長輩一起到現場，讓他們了解晚輩的善意和關懷；神農大帝不僅保庇人們豐衣足食，也教導人們要盡孝道，母親節就是要實踐這樣的理念。
新北市長朱立倫今天前往先嗇宮參拜，向神農大帝祈求國泰民安、風調雨順、新北市政推動順利；他也向現場與會「母親節報親恩」的民眾打招呼，祝賀所有的媽媽們「母親節快樂」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾向老公說...
- 中國一帶一路高峰會 印度拒出席並提出警告
- 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
- MLB》遊騎兵總管訪日看大谷 恐不續留達比修
- 鄭進一攻蛋飆高音 喉嚨好緊還行嗎？
- 洪雯倩／回首之淚：西班牙的最後一顆寶石 － 記阿函布拉宮
- 愛喲我的媽! 楊家維健康出賽 媽媽樂
- 衛福部證實 我基層診所曾遭網攻
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- 〈愛情軍師團〉愛的三角戀生死鬥
- 母親節義賣 客製指尖陀螺助弱
- 一帶一路消風 西方參與亞投行意願低
- 矮湯想寫傳奇 主場優勢搶7？
- （影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑
- 兒成類植物人母不棄 子恢復語言
- 強尼戴普被爆耍大牌 「這點」讓劇組超頭痛
- 84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩
- 李明哲案未有下文 民團求援美國國會
- MLB》紅雀馬丁尼茲投打俱佳 小熊落難勝率剩五成 （影音）
- 35噸神秘巨石現身森林 從何而來仍是一團謎
- 醫師打論文也中勒索病毒 擔心是中國瀏覽器惹禍？
- 美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣
- 國民黨公職募款 達成率不到9趴
- 下車辦事不鎖門 竊賊大方開門偷
- 失智日照中心 下半年增二處
- 日職》松坂大輔復出遙遙無期 3年12億大約恐白花
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan’s Chan Yung-jan wins doubles title
- 卡巴斯基證實勒索病毒出現變種 傳播速度恐更快
- 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
- 北韓導彈高度逾2千公里 日本：疑為新飛彈
- 提升萬華救護能力 艋舺地藏王廟贈救護車
- 陶子曝光當媽心聲 3萬媽咪暖哭「感同身受」
- MLB》擺脫開季不穩 吳昇桓救援點躍升國聯第二
- 自由廣場》瓊瑤困境可以避免
- 【往事留聲機】 送媽媽出國去
- 毒雞蛋風波歇 產地蛋價微升
- 殺人未判死 總統任內惦惦
- 台灣無法出席WHA 學者：國際參與應跳脫兩岸框架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：先嗇宮神農文化祭 奉茶、洗腳過溫馨母親節
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分