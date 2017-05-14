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先嗇宮神農文化祭 奉茶、洗腳過溫馨母親節

「2017先嗇宮神農文化祭慶典暨母親節報親恩」今天在三重先嗇宮舉行。（記者李雅雯攝）

2017-05-14  18:29

〔記者李雅雯／新北報導〕三重先嗇宮是市定古蹟，也是地方信仰中心，主祀神農大帝。今天適逢母親節，近期開跑的「2017先嗇宮神農文化祭慶典」系列特別帶入「母親節報親恩」，由學校團體、與會民眾在現場為媽媽奉茶、洗腳展現子女心意；平常在三重地區為獨居長者送餐點的志工隊也在其中，視獨居長者如至親，為他們奉茶、洗腳，感受母親節溫馨氣氛。

先嗇宮董事長李乾龍說，三重地區志工隊長期為獨居長者送餐，迄今15年不間斷，許多志工都已經將獨居長輩當成自己的親人，所以在母親節這天，特別邀獨居長輩一起到現場，讓他們了解晚輩的善意和關懷；神農大帝不僅保庇人們豐衣足食，也教導人們要盡孝道，母親節就是要實踐這樣的理念。

新北市長朱立倫今天前往先嗇宮參拜，向神農大帝祈求國泰民安、風調雨順、新北市政推動順利；他也向現場與會「母親節報親恩」的民眾打招呼，祝賀所有的媽媽們「母親節快樂」。

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標題：先嗇宮神農文化祭 奉茶、洗腳過溫馨母親節


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