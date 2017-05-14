| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 生活

露營搭帳闖進偏校 南投將設告示嚴管

2017-05-14  19:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕全民瘋露營，不少民眾假日會到郊外營地踏青露營，惟在南投縣鹿谷鄉和雅國小、鹿谷國小，日前卻傳出有民眾擅闖校園野炊，甚至在和雅校內搭帳露營，造成校園環境髒亂，對此，南投縣政府教育處表示，將提醒校方多留意假日校園情況，並設置明顯的禁止告示，以維校園安全。

南投鹿谷山區風景優美，是許多愛好大自然的民眾假日踏青好去處，惟有部分遊客無視校園安全與禁止告示，逕自到校野炊甚至露營，今適逢週末假日，就有遊客到此休憩，並自備煮食爐具野餐，雖在假日未影響學生上課權益，但也有礙校園環境與觀瞻。

民眾說，鹿谷山區風景宜人，和雅校園相當清幽，才會選擇到這裡野餐休憩，雖然多少會產生一些垃圾，但他們都會自行帶回家，不會製造校園髒亂，減少對學校的影響。

縣府教育處則說，校園是開放場地，民眾可自行前往運動休閒，但不允許野炊、露營，雖然學校也有自行設置禁止露營告示，但仍有部分民眾違規野炊，將請校方多留意假日校園情況，並研議設置更醒目的牌示提醒民眾，以維校園安全。

廣告
  • 南投縣鹿谷鄉山區風景宜人，吸引遊客到鄰近的和雅國小休憩野餐，桌邊可見餐食與煮食爐具。（記者劉濱銓翻攝）

    南投縣鹿谷鄉山區風景宜人，吸引遊客到鄰近的和雅國小休憩野餐，桌邊可見餐食與煮食爐具。（記者劉濱銓翻攝）

  • 南投縣鹿谷鄉和雅國小在校門口雖有設置禁止露營告示牌，但仍擋不住少數遊客入內野炊、露營。（記者劉濱銓攝）

    南投縣鹿谷鄉和雅國小在校門口雖有設置禁止露營告示牌，但仍擋不住少數遊客入內野炊、露營。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和雅國小 野餐 露營 鹿谷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：露營搭帳闖進偏校 南投將設告示嚴管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.