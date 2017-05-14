露營搭帳闖進偏校 南投將設告示嚴管

2017-05-14 19:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕全民瘋露營，不少民眾假日會到郊外營地踏青露營，惟在南投縣鹿谷鄉和雅國小、鹿谷國小，日前卻傳出有民眾擅闖校園野炊，甚至在和雅校內搭帳露營，造成校園環境髒亂，對此，南投縣政府教育處表示，將提醒校方多留意假日校園情況，並設置明顯的禁止告示，以維校園安全。

南投鹿谷山區風景優美，是許多愛好大自然的民眾假日踏青好去處，惟有部分遊客無視校園安全與禁止告示，逕自到校野炊甚至露營，今適逢週末假日，就有遊客到此休憩，並自備煮食爐具野餐，雖在假日未影響學生上課權益，但也有礙校園環境與觀瞻。

民眾說，鹿谷山區風景宜人，和雅校園相當清幽，才會選擇到這裡野餐休憩，雖然多少會產生一些垃圾，但他們都會自行帶回家，不會製造校園髒亂，減少對學校的影響。

縣府教育處則說，校園是開放場地，民眾可自行前往運動休閒，但不允許野炊、露營，雖然學校也有自行設置禁止露營告示，但仍有部分民眾違規野炊，將請校方多留意假日校園情況，並研議設置更醒目的牌示提醒民眾，以維校園安全。