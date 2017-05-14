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慈濟台東浴佛大典 香蘭村民攜紅藜感恩

2017-05-14  18:20

［記者黃明堂／台東報導］慈濟基金會今天在台東靜思堂舉辦「2017年慈濟台東浴佛大典」，將「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一，太麻里香蘭村民曾受慈濟傳授紅藜培育，今天帶產品來分享成果。

台東靜思堂連續舉辦兩場浴佛典禮，大眾依序唱誦爐香讚、讚佛偈，全場虔誠祈禱，依序浴佛、繞佛繞法、誠心齋戒、大回向，最後獻上虔誠最敬禮，全程歷時約一小時，共有近700人參加浴佛。

太麻里鄉香蘭村村長蕭惠明帶著村民劉文祥前來感恩，感謝慈濟科技大學當初來到香蘭村教授紅藜培育，今日浴佛大典，兩人帶著收成的紅藜與產品前來分享成果給大家。

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  • 太麻里鄉香蘭村村長蕭惠明（中）與村民劉文祥（左2）帶紅藜來感恩。（慈濟基金會提供）

    太麻里鄉香蘭村村長蕭惠明（中）與村民劉文祥（左2）帶紅藜來感恩。（慈濟基金會提供）

  • 慈濟台東靜思堂今天舉辦浴佛大典。（慈濟基金會提供）

    慈濟台東靜思堂今天舉辦浴佛大典。（慈濟基金會提供）

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2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
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