慈濟台東浴佛大典 香蘭村民攜紅藜感恩

2017-05-14 18:20

［記者黃明堂／台東報導］慈濟基金會今天在台東靜思堂舉辦「2017年慈濟台東浴佛大典」，將「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一，太麻里香蘭村民曾受慈濟傳授紅藜培育，今天帶產品來分享成果。

台東靜思堂連續舉辦兩場浴佛典禮，大眾依序唱誦爐香讚、讚佛偈，全場虔誠祈禱，依序浴佛、繞佛繞法、誠心齋戒、大回向，最後獻上虔誠最敬禮，全程歷時約一小時，共有近700人參加浴佛。

太麻里鄉香蘭村村長蕭惠明帶著村民劉文祥前來感恩，感謝慈濟科技大學當初來到香蘭村教授紅藜培育，今日浴佛大典，兩人帶著收成的紅藜與產品前來分享成果給大家。