推倒10萬片骨牌 交大延續傳統歡慶畢業

交通大學畢聯會邀請畢業生參與骨牌推倒活動，花10萬多片骨牌，排成各種圖案，然後將其推倒慶祝畢業快樂。（記者洪美秀攝）

2017-05-14 18:06

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學畢聯會延續學校傳統，集合各系所150多名學生，分成15組，進行推倒骨牌活動，學生利用1天半時間完成10萬片的骨牌圖案，今天中午齊聲推倒，在學生的驚呼聲中，一連串的骨牌圖案呈現，齊慶畢業快樂。

交大畢聯會表示，今年在體育館舉辦「骨牌活動軌道」，畢業生花1天半時間拼成各種圖案的骨牌，包括立體的學士帽圖案，參與的系所包括工工系、應數系及雄友會和校友會等畢業生，使用10萬多片骨牌，排成不同圖案。

經過1天半的失敗和重新組合，今天中午由主秘裘性天及學務長黃美鈴和畢聯會等學生一起推倒骨牌，10萬多片骨牌在學生驚呼聲中應聲而倒，花5分多鐘全部推完。

今年的骨牌圖案不只花樣繽紛，更出現3D的層層排法，豐富度讓人讚嘆，學生在骨牌排列的過程當中，考驗團隊耐心及不怕失敗的精神，希望砥礪及祝福交大畢業生們，未來或許會遭遇各種不同的困境，但應該勇敢不畏艱難的克服險阻，達成目標。

畢聯會表示，骨牌活動結束後，接下來就是眾所矚目的畢業舞會，將在26日壓軸登場，今年主題定為「六仍行」，取「六」代表06級畢業生以及與「六人行（Friends，美國知名影集）」諧音，宣傳主打8年級生的種種過往回憶，如線上遊戲「楓之谷」、卡通「神奇寶貝」、「庫洛魔法使」、部落格「無名小站」等懷舊元素，期許在舞會的狂歡之夜後正式告別大學生活。