泰雅部落族人再步入禮堂 重現傳統婚禮

部落95歲的耆老林英妹也在孫子陪同參與泰雅傳統婚禮，神情相當高興。（記者張勳騰翻攝）

2017-05-14 17:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣部落創意文化產業協會今天舉辦「找回泰雅傳統文化生命禮俗泰雅婚禮再現活動」，30多位部落婦女身著傳統泰雅服裝，由老伴或兒孫陪同再度步入禮堂，重現傳統泰雅族婚禮，新娘坐上傳統4人轎子或以背的方式進入禮堂，仍難掩喜悅，高齡95歲的耆老林英妹也在孫子陪同參與，她說，「沒想到還能再有一次婚禮，真的好高興。」

這項活動今天在苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩達比拉斯教會舉辦，由北原山貓吳廷宏負責總規劃。

吳廷宏說，55年前部落婚禮，並不像現在有豪華禮車，一切從簡，此次活動是讓老年族人穿著自己泰雅服裝再步入禮堂，重現傳統泰雅族婚禮，從抬轎進場、牧師福證、念誓約、唱詩歌、長輩吟唱、退場祝福（猶如繞部落）等，讓後代子孫可以現場感受泰雅傳統文化的溫馨呈現，並作為文化記錄典藏資料。

吳廷宏說，為讓喪偶的部落婦女能再一次參加婚禮，特別請她們的兒孫們引領進入禮堂，部落95歲最年長林英妹，這次也參與這項傳統婚禮，一早就盛裝以赴，坐在部落搭建的傳統木屋前等候。

一位婦女高興地說，40多年前結婚時，並沒有正式的婚禮儀式，這次再踏入禮堂，還拍了全家福，彌補當初的缺憾，覺得真的很幸福。