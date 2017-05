笑翻！阿公阿嬤70年快樂婚姻的秘訣？ 阿公：她至今仍讓我好性奮

一對結婚70年的阿公阿嬤分享快樂婚姻秘訣,阿嬤嬌羞地模仿阿公的調情方式。(Danni Munro授權提供)

〔即時新聞/綜合報導〕你認為維持快樂婚姻的秘訣是什麼呢?美國明尼蘇達州一對高齡95歲的老夫妻John和Evie,已經結婚70年的他們,在鏡頭前侃侃而談彼此的相處歷程,沒想到這段看似平凡但卻處處溫馨的短片,近日在經過臉書流傳後,已累積4500萬次觀看,魅力超驚人,就連好萊塢明星艾希頓庫奇也轉發,大讚阿公阿嬤的建議真的很實用!

該影片是2012年由2人的外孫女Danni所拍攝及採訪,當時收到了Youtube上一些網友不錯的迴響,5年後的最近,她又在Youtube上傳了新的採訪,沒想到這回因為最近臉書上各種社群媒體的風行,第一支影片在全球各地瘋傳,讓她與阿公阿嬤3人都很意外。

影片中阿嬤提及,到現在阿公還是常常覬覦她的身體, 「我都已經89歲了,他還會在那邊說:『妳讓我好性奮』」 阿公則馬上抱怨:「但是她很小氣,都不給碰。」

至於2人愛情保鮮的訣竅?阿公說,每天睡前他一定會靠到她身旁, 一定要親親道晚安,藉此傳達彼此的感情,沒有一天不這麼做 ,另外阿嬤也說到:「我想婚姻中最重要的秘訣就是真心相待,當彼此的好朋友。」

當孫女問到2人最常為了什麼事情爭吵?阿公秒答:床事吧。阿嬤則說,兩人雖然都90幾歲了,還是常常跟對方說甜言蜜語:「有一次我跟他說,『John,我從來沒喜歡過別的男人』,結果他回:『我也從來沒愛過別的男人啊』,那時我們兩個都笑翻了!」2人的濃情密意與幽默感,讓看過的網友紛紛會心一笑,「LADbible」臉書頁轉發才短短1週,就突破4500萬次觀看。

外孫女Danni跟《自由時報》的小編說,因為阿公阿嬤不會上網,很難想像自己收到了來自全球網友、數以萬計的留言,所以她會一一唸給他們聽。不過儘管數週來,這則影片已在世界各地瘋傳,但真正讓這對老夫婦感受到自己成為「名人」的那刻,竟然還是2天前他們重新紅回明尼蘇達、登上當地報紙《明星論壇報(Star Tribune)》的那一天,因為相較Facebook、IG、Youtube的分享或留言次數...報紙才是2人唯一能夠「理解」的媒體平台。

Danni認為,也許自己的阿公阿嬤可以維持這麼長久的婚姻,最大的關鍵是兩人都很有幽默感,也或者只是兩個人剛好遇見了彼此、深愛對方,但也有可能是因他們一直以來都真心相待,她說, 「付出你的真心是在世上做任何事情的唯一秘訣。」 (you know what? I think it's a recipe of all these things.)

