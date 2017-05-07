笑翻！阿公阿嬤70年快樂婚姻的秘訣？ 阿公：她至今仍讓我好性奮

一對結婚70年的阿公阿嬤分享快樂婚姻秘訣，阿嬤嬌羞地模仿阿公的調情方式。（Danni Munro授權提供）

2017-05-19 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕你認為維持快樂婚姻的秘訣是什麼呢？美國明尼蘇達州一對高齡95歲的老夫妻John和Evie，已經結婚70年的他們，在鏡頭前侃侃而談彼此的相處歷程，沒想到這段看似平凡但卻處處溫馨的短片，近日在經過臉書流傳後，已累積4500萬次觀看，魅力超驚人，就連好萊塢明星艾希頓庫奇也轉發，大讚阿公阿嬤的建議真的很實用！

該影片是2012年由2人的外孫女Danni所拍攝及採訪，當時收到了Youtube上一些網友不錯的迴響，5年後的最近，她又在Youtube上傳了新的採訪，沒想到這回因為最近臉書上各種社群媒體的風行，第一支影片在全球各地瘋傳，讓她與阿公阿嬤3人都很意外。

影片中阿嬤提及，到現在阿公還是常常覬覦她的身體， 「我都已經89歲了，他還會在那邊說：『妳讓我好性奮』」 阿公則馬上抱怨：「但是她很小氣，都不給碰。」

至於2人愛情保鮮的訣竅？阿公說，每天睡前他一定會靠到她身旁， 一定要親親道晚安，藉此傳達彼此的感情，沒有一天不這麼做 ，另外阿嬤也說到：「我想婚姻中最重要的秘訣就是真心相待，當彼此的好朋友。」

當孫女問到2人最常為了什麼事情爭吵？阿公秒答：床事吧。阿嬤則說，兩人雖然都90幾歲了，還是常常跟對方說甜言蜜語：「有一次我跟他說，『John，我從來沒喜歡過別的男人』，結果他回：『我也從來沒愛過別的男人啊』，那時我們兩個都笑翻了！」2人的濃情密意與幽默感，讓看過的網友紛紛會心一笑，「LADbible」臉書頁轉發才短短1週，就突破4500萬次觀看。

外孫女Danni跟《自由時報》的小編說，因為阿公阿嬤不會上網，很難想像自己收到了來自全球網友、數以萬計的留言，所以她會一一唸給他們聽。不過儘管數週來，這則影片已在世界各地瘋傳，但真正讓這對老夫婦感受到自己成為「名人」的那刻，竟然還是2天前他們重新紅回明尼蘇達、登上當地報紙《明星論壇報（Star Tribune）》的那一天，因為相較Facebook、IG、Youtube的分享或留言次數...報紙才是2人唯一能夠「理解」的媒體平台。

Danni認為，也許自己的阿公阿嬤可以維持這麼長久的婚姻，最大的關鍵是兩人都很有幽默感，也或者只是兩個人剛好遇見了彼此、深愛對方，但也有可能是因他們一直以來都真心相待，她說， 「付出你的真心是在世上做任何事情的唯一秘訣。」 （you know what? I think it's a recipe of all these things.）

DanniSuzanni LLC（@danni_munro）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 7 3:15下午 PDT 張貼

原始完整影片：阿公阿嬤維持快樂婚姻的秘訣